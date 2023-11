Konrad Gaca zmarł nagle, 16 sierpnia, w swoim domu pod Lublinem. Jak wykazała sekcja zwłok, dietetyk zmarł z przyczyn chorobowych:

Wspólnik Gacy, Marcin Gogłoza, twierdzi, że najprawdopodobniej był to zawał:

„Najprawdopodobniej doszło do zatrzymania akcji serca podczas snu, ale to się dopiero okaże. To była nagła śmierć. Nikt się tego nie spodziewał i nie przypuszczał, że coś takiego może się wydarzyć” - powiedział w rozmowie z Wp.pl.