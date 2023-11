Smutna wiadomość - Konrad Gaca nie żyje (Nie żyje Konrad Gaca, twórca słynnej diety odchudzającej!). Znany specjalista od żywienia i treningów został znaleziony martwy w swoim domu pod Lublinem. Wstępnie policja wykluczyła udział osób trzecich. Co się stało? Takich informacji policja jeszcze nie jest w stanie ustalić. Więcej dowiemy się niebawem.

Konrad Gaca był bardzo rodzinnym człowiekiem, ze swoją żoną wspólnie wychowywali córeczkę Emilkę, o której Gaca zawsze się wypowiadał w samych superlatywach. Niestety jeszcze zanim Emilka przyszła na świat, lekarze nie dawali jej dużych szans:

Emilka była najbardziej wyczekiwanym dzieckiem na świecie. Na początku szaleliśmy z żoną ze szczęścia, zwariowałem na punkcie tego maleństwa. Chciałem chronić córkę, uczyć ją, pokazać jej świat. Niestety ze zdrowiem naszego maleństwa nie było najlepiej, lekarze podejrzewali wadę genetyczną – miała nie widzieć i nie słyszeć. I to było tak naprawdę wszystko, co wiedzieliśmy, nikt nie potrafił postawić jednoznacznej diagnozy. Specjaliści rozkładali ręce, a my – ja i żona – byliśmy zdruzgotani i przerażeni. Żaden rodzic nie jest przygotowany na wiadomość o chorobie swojego dziecka - mówił Gaca w jednym z wywiadów dla slysze.inz.waw.pl o córce.