1 z 5

Nie żyje Konrad Gaca, dietetyk, sportowiec i przyjaciel wielu gwiazd. To właśnie on stał za sukcesem ich sylwetek. Iwona Pavlović, Dominika Gwit, Danuta Błażejczyk - to tylko niektóre gwiazdy, którym ten znany trener i dietetyk pomógł w metamorfozie! Prywatnie mężczyzna wiódł spokojne, rodzinne życie. Konrad Gaca od niemal 8 lat był szczęśliwym mężem Patrycji, którą poznał, gdy ta była jeszcze nastolatką. W 2011 roku na świat przyszła ich ukochana córeczka, Emilka. Jak Konrad Gaca poznał swoją żonę? Czym zajmuje się Patrycja? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

POLECAMY: "Za wcześnie Konradzie odszedłeś..." Żona Michała Wiśniewskiego żegna Konrada Gacę