2 z 5

Pogrzeb Konrada Gacy odbył się w Kaplicy Cmentarza Komunalnego na Majdanku w Lublinie o godzinie 15:00. Na cmentarzu pojawiły się telebimy, na których wyświetlano między innymi zdjęcia zmarłego nagle 42-latka. Na niemal każdym z nich Konrada Gaca uśmiechał się i zarażał optymizmem. Taki też był na co dzień. Jego przyjaciele wspominają go jako człowieka czynu, który wyciągał rękę do każdego, kto znalazł się w potrzebie.