Poruszające sceny na pogrzebie Jacka Magiery. Ten szczegół wyciska łzy

W poranek 10 kwietnia mediami wstrząsnęła wiadomość o śmierci Jacka Magiery. Szkoleniowiec zasłabł w jednym z parków podczas treningu biegowego. Choć drugi trener reprezentacji Polski szybko otrzymał pomoc i został przetransportowany do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, nie udało się uratować jego życia. W czwartek, 16 kwietnia w Warszawie pojawiły się tłumy, by pożegnać 49-letnią legendę.

Wzruszające sceny na pogrzebie Jacka Magiery. Na trumnie pojawiły się ważne symbole

Już godzinę przed tym, jak rozpoczął się pogrzeb Jacka Magiery, pod Katedrą Wojska Polskiego w Warszawie zgromadziły się tłumy. Na ostatnim pożegnaniu trenera stawili się m.in. prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, a także piłkarze reprezentacji Biało-Czerwonych. Rano Robert Lewandowski wylądował w Warszawie i pojechał na pogrzeb Magiery.

Podczas ceremonii nie brakowało poruszających scen. Na trumnie Jacka Magiery pojawiły się cztery szaliki. Trzy z nich należą do klubów, z jakimi związany w swojej karierze był jako piłkarz oraz trener: Rakowa Częstochowa, Legii Warszawa oraz Śląska Wrocław. Czwarty z nich to szalik reprezentacji Polski. Ten widok poruszał do łez.

Warto przypomnieć, że od 2025 roku Jacek Magiera był drugim trenerem Biało-Czerwonych. Pracował jako asystent Jana Urbana, który także pojawił się wśród żałobników podczas ostatniego pożegnania. Kluby, w których historii zapisał się Magiera, wysłały też na miejsce swoje delegacje.

W warszawskiej katedrze pojawili się nie tylko piłkarze Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa, ale również Jagiellonii Białystok. Nie mogło zabraknąć również byłych piłkarzy, m.in. Jakuba Rzeźniczaka, który przyszedł na pogrzeb z ukochaną.

Jacek Magiera pochowany z honorami. Otrzymał pośmiertne odznaczenie

W czwartkowe południe na pogrzebie Jacka Magiery pojawił się prezydent RP Karol Nawrocki. Polityk postanowił pośmiertnie odznaczyć trenera, a order przekazał żonie zmarłego szkoleniowca. Natomiast kondolencje synowi Magiery złożył prezes PZPN, Cezary Kulesza. Te gesty podkreśliły, jak ważną postacią dla polskiej piłki nożnej był 49-letni były piłkarz i trener.

Poruszające sceny na pogrzebie Jacka Magiery. Ten szczegół wyciska łzy