16 kwietnia o godzinie 12:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery. Ostatnie pożegnanie szkoleniowca przyciągnęło tłumy żałobników, wśród których znaleźli się przedstawiciele świata sportu oraz liczne osoby ze środowiska show-biznesu. Ze względu na dużą liczbę osób chcących uczestniczyć w ceremonii, organizatorzy zdecydowali się na ustawienie telebimów.

Pogrzeb Jacka Magiery zgromadził tłumy

Uroczystości pogrzebowe Jacka Magiery zgromadziły tłumy żałobników, którzy już przed południem wypełnili okolice Katedry Polowej Wojska Polskiego. Wśród obecnych pojawiły się największe nazwiska polskiego sportu - między innymi Robert Lewandowski, Czesław Michniewicz oraz Jacek Krzynówek. Nie zabrakło także Jakuba Rzeźniczaka z żoną Pauliną Rzeźniczak oraz Rafała Maseraka, który także przybył w obecności swojej żony.

W uroczystości uczestniczyli również inni znani sportowcy i osoby publiczne, które chciały oddać hołd trenerowi i towarzyszyć mu w ostatniej drodze. Tak liczna obecność przedstawicieli różnych środowisk pokazała, jak dużym szacunkiem cieszył się Magiera i jak wiele osób poruszyła jego śmierć. Jednym z najbardziej poruszających momentów mszy świętej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego były słowa duchownego na pogrzebie Jacka Magiery, które głęboko zapadły w pamięć zgromadzonych.

Telebimy dla żałobników na pogrzebie Jacka Magiery

Pogrzeb Jacka Magiery zgromadził ogromne tłumy żałobników, którzy licznie przybyli, by oddać mu ostatni hołd. Skala zainteresowania uroczystością była tak duża, że nie wszyscy chętni mogli zająć miejsce w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, gdzie odbywała się msza święta.

Wielu uczestników musiało pozostać na zewnątrz świątyni, dlatego dla zgromadzonych przed katedrą przygotowano specjalne telebimy. Dzięki nim żałobnicy mogli na bieżąco śledzić przebieg uroczystości i w ten sposób symbolicznie uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu trenera.

Telebimy na pogrzebie Jacka Magiery fot. Pawel Wodzynski/EASTNEWS

Telebimy na pogrzebie Jacka Magiery fot. Pawel Wodzynski/EASTNEWS