Nie tylko piłkarska, ale cała Polska żegna Jacka Magierę, jedną z najsympatyczniejszych postaci środowiska sportowego. Drugi trener Biało-Czerwonych zmarł niespodziewanie w wieku 49 lat po zasłabnięciu podczas porannego treningu biegowego. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 12:00 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.

Prezydent Karol Nawrocki na pogrzebie Jacka Magiery

Od czwartkowego południa trwa pogrzeb Jacka Magiery. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie pojawił się Karol Nawrocki. Prezydent RP postanowił pośmiertnie odznaczyć szkoleniowca Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Order złożył na ręce żony zmarłego trenera, Magdaleny Magiery.

Na pogrzebie Jacka Magiery pojawił się tłum gwiazd, a wśród nich znani piłkarze. Przed południem w Polsce wylądował prywatny odrzutowiec z Robertem Lewandowskim na pokładzie. Kapitan reprezentacji Polski zaraz po wylądowaniu pojechał do katedry i dołączył do żałobników.

W drodze na mszę świętą w intencji Jacka Magiery mogliśmy zobaczyć również obecnego selekcjonera Biało-Czerwonych, Jana Urbana. Obaj panowie dopiero co współpracowali w czasie meczów barażowych o mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. W katedrze pojawili się też m.in. Jakub Rzeźniczak, Artur Jędrzejczyk, Bartosz Kapustka.

Jacek Magiera pośmiertnie odznaczony przez Karola Nawrockiego

Choć Jacek Magiera miał zaledwie 49 lat, jest żegnany jak prawdziwa legenda. W przeszłości był niezwykle ważnym zawodnikiem. Piłkarz, który pierwsze kroki stawiał w Rakowie Częstochowa, stał się ikoną Legii Warszawa. Ze stołecznym klubem sięgnął po tytuł mistrza kraju, a także Puchar i Superpuchar Polski. Miał na koncie 230 spotkań w najwyższej klasie rozrywkowej.

Magiera występował też jako zawodnik Widzewa Łódź i Cracovii. Po tym, jak zawiesił buty na kołku, rozpoczął karierę trenerską. Prowadząc Legię Warszawa, zagrał w Lidze Mistrzów i zdobył tytuł mistrza kraju. Zaliczył też wicemistrzostwo Polski ze Śląskiem Wrocław. W lipcu 2025 roku dołączył do Jana Urbana jako drugi trener reprezentacji Polski.

Jak przekazuje Prezydent.pl, podczas uroczystości pogrzebowych, Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie Jacka Magierę za "wybitne osiągnięcia w pracy szkoleniowej i trenerskiej". Za dokonania sportowe został uhonorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Order z rąk Prezydenta odebrała żona zmarłego, Magdalena Magiera.

Karol Nawrocki na pogrzebie Jacka Magiery. Odznaczył trenera pośmiertnie GRZEGORZ JAKUBOWSKI/KPRP

