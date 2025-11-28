W czwartek, 27 listopada, w Warszawie odbył się jubileuszowy pokaz mody Łukasza Jemioła, świętującego 20-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji na wydarzeniu nie mogło zabraknąć muz projektanta i miłośniczek jego kreacji. Najgorętsze gwiazdy polskiego show-biznesu prześcigały się w wymyślnych stylizacjach. Kto tego wieczoru wygląd najlepiej i czy obyło się bez wpadki? Zobaczcie sami.

Plejada gwiazd na jubileuszowym pokazie Łukasza Jemioła

Zaledwie w środę, 26 listopada, polscy celebryci tłumie przybyli na premierę magazynu "GQ", gdzie Małgorzata Rozenek skradła show białym total lookiem, wyróżniającym się spośród licznych czarnych kreacji pozostałych gości. Jak się okazuje, to dopiero było preludium wystawnych imprez, z udziałem polskich celebrytów. W miniony czwartek, 27 listopada, śmietanka towarzyska show-biznesu przybyła na wyjątkowy pokaz Łukasza Jemioła z okazji 20-lecia jego obecności na polskim rynku modowym.

Tego wieczoru królowała przede wszystkim czerń, koronki i pudełkowe marynarki, charakterystyczne dla sylwetek projektanta. Katarzyna Zielińska postawiła na długą, satynową suknię w buduarowym stylu, do której dobrała obszerną marynarkę w czekoladowym odcieniu z kontrastującymi, czarnymi lamówkami przy kieszeniach i okazałymi, czarnymi klapami. Całość stylizacji dopełniła złota mini torebka i złota biżuteria. Na tę samą marynarkę zdecydowała się także Hanna Lis. Dziennikarka zestawiła ją z cekinowymi shortami, czarnymi cienkimi rajstopami, czarną koszulą z wiązaniem przy szyi typu lavallière, klasycznymi czółenkami na obcasie oraz czarną torebką wielkości midi.

Anna Lewandowska w mini, Fijał z piórami - gwiazdy zaszalały ze stylizacjami

Niedawno Anna Lewandowska pokazała brata, wprawiając swoich fanów w osłupienie. Teraz o trenerka znów jest na ustach wszystkich. Podczas pokazu Łukasza Jemioła ukochana żona Roberta Lewandowskiego postawiła nie niezwykle udaną stylizację rodem z fashion weeku. Znana z zamiłowania do estetyki "old money" gwiazda, tym razem postawiła na street wearowy luz, decydując się na oversizową szarą, skórzaną bomberkę, do której dobrała mini spódnicę z tego samego materiału z koronkową wstawką u dołu, czarny klasyczny top i botki z platformą na niebotycznie wysokim obcasie.

Na czerń tego wieczoru postawiły również Paulina Krupińska w marynarkowej mini sukience, Grażyna Wolszczak w fantazyjnej maksi spódnicy i wiązanej w talii, asymetrycznej marynarce, Agata Młynarska w satynowych spodniach palazzo, golfie i czekoladowej kożuchowej kamizelce, czy Klaudia Halejcio w klasycznej małej czarnej z golfem, do której dobrała czarne czółenka ze złotymi noskami oraz pierzastą torebkę. Pióra pojawiły się również w looku Ady Fiał. Do tego biały oversizowy garnitur i crop top.

Małgorzata Socha od stóp do głów w koronce skradła show

Tego wieczoru fotoreporterzy zwrócili też uwagę na casualowe looki Izabeli Kuny oraz Agnieszki Dygant, które postawiły na szerokie, jeansowe spodnie w kolorze ciemnego denimu i białe bluzki, Aleksandrę Adamską w mini spódnicy z motywem krowich łat, czy Annę Czartoryska-Niemczycka w asymetrycznej sukni z drapowaniem na biodrze. To jednak Małgorzata Socha skradła show.

