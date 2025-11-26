Anna Lewandowska pokazała brata. Poruszające zdjęcie

Anna Lewandowska, znana trenerka fitness i żona Roberta Lewandowskiego, zaskoczyła swoich fanów, publikując na Instagramie zdjęcie z bratem. Mężczyzna to Piotr Stachurski - absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i pasjonat sztuki, który w mediach społecznościowych dzieli się swoją twórczością.

Brat Anny Lewandowskiej ma 35 lat i jest od niej o dwa lata młodszy. Jego obecność w życiu siostry jest niezwykle ważna, co Anna wielokrotnie podkreślała. Ostatnio pojawił się na InstaStories Anny, gdzie opublikowano wspólne zdjęcie z podpisem: „Szybka wizyta u rodzinki”.

Anna Lewandowska wspomina dzieciństwo po odejściu ojca

Za rodzinną fotografią kryje się dramatyczna historia z dzieciństwa. Anna Lewandowska w wieku 12 lat musiała przejąć część odpowiedzialności za rodzinę. Po tym jak ich ojciec odszedł, ona, brat i matka zostali bez środków do życia. Anna wspominała w wywiadzie dla „Twojego Stylu”, że podejmowała dorywcze prace, by pomóc rodzinie.

Wspominała, jak po przeprowadzce do nowego domu w Podkowie Leśnej, ojciec oznajmił, że mama zostanie w domu. Wkrótce potem ich opuścił. Brak pieniędzy był tak dotkliwy, że matka Anny rozpłakała się w sklepie na widok pomarańczy, na które nie było ich stać.

Musiałam zostać kolejną kobietą z charakterem w rodzinie. Miałam 12 lat, gdy tata nas opuścił. Z dnia na dzień ja i brat zostaliśmy tylko z mamą, bez pieniędzy i perspektyw. A zaledwie rok wcześniej przeprowadziliśmy się do nowego domu w Podkowie Leśnej. Tata zgromadził nas wtedy przy stole i zapytał: „Dzieci, czy chcecie, żeby odtąd mamusia była w domu?”. Chcieliśmy. Mama zrezygnowała z pracy zawodowej, aby zająć się domem, a wkrótce zostaliśmy sami. Pamiętam taką sytuację, gdy mama rozpłakała się w sklepie na widok pomarańczy, bo nie było nas na nie stać wspominała.

Kim jest brat Anny Lewandowskiej?

Piotr Stachurski nie poszedł w ślady siostry i nie związał się z branżą fitness czy sportem. Jego światem jest sztuka. Na swoim profilu chętnie dzieli się efektami pracy twórczej. Maluje ręcznie figurki z uniwersum Warhammera oraz „Władcy Pierścieni”. Jego pasja i talent spotykają się z uznaniem wśród internautów, a sam artysta z dumą prezentuje swoje dzieła.

Maluję figurki Warhammera i LOTRa. Jestem największym fanem Władcy Pierścieni napisał.

Zdjęcie opublikowane na Instagramie przez Annę Lewandowską wywołało falę emocji wśród jej obserwatorów. Fani nie tylko komentowali uderzające podobieństwo rodzeństwa, ale także wyrażali uznanie dla ich relacji. Gwiazda po raz kolejny wywołała duże zainteresowanie w mediach społecznościowych. Ostatnio Anna Lewandowska pochwaliła się radosną nowiną.

Anna Lewandowska pokazała brata. Poruszające zdjęcie