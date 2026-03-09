Reklama

9 marca Teatr Polski w Warszawie zamienił się w prawdziwą świątynię polskiego kina. 28. gala Polskich Nagród Filmowych Orły 2026 przyciągnęła do stolicy najważniejsze postaci branży filmowej, reżyserów, aktorów i twórców. Na czerwonym dywanie zabłysnęła Iga Lis, która pojawiła się w iście hollywoodzkiej kreacji. Nie zabrakło również bardziej odważnych stylizacji. Magdalena Różczka wywołała prawdziwą sensację swoim różowym garniturem.

Orły 2026. Laureaci i nominacje. "Dom dobry" otrzymał trzynaście nominacji

Nagrody Orły są przyznawane w aż dwudziestu kategoriach – od najlepszego filmu i aktora, przez reżyserię i scenariusz, po muzykę i zdjęcia.

Tegoroczna gala Orły 2026 była rekordowa pod względem emocji związanych z nominacjami. Najwięcej, bo aż trzynaście nominacji, zdobył film "Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Po dziesięć szans na statuetkę otrzymały także produkcje: "Brat", "Franz Kafka" oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

Czerwony dywan - Orły 2026. Plejada gwiazd i ich niepowtarzalne kreacje

Na ściance nie mogło zabraknąć wybitnych artystek, które od lat stanowią o sile polskiego kina. Krystyna Janda wybrała klasyczną, długą suknię w ponadczasowej czerni. Jej stylizacja była wyrazem elegancji i minimalizmu - prosty, zabudowany dekolt, długie rękawy oraz delikatna kopertówka dopełniły szykownego wizerunku. Obok Jandy lśniły także Agata Kulesza w eleganckiej sukni o koszulowym kroju oraz Izabela Kuna, która zachwyciła odważną czarną kreacją z wycięciami.

Iga Lis pojawiła się na gali w oszałamiającej czarnej sukni, która natychmiast przyciągnęła spojrzenia fotoreporterów i publiczności. Kreacja bez ramion, z gorsetowym topem wykonanym z koronki, eksponowała obojczyki oraz plecy, nadając całości niezwykłej lekkości. Dół sukni uszyty był z gładkiej satyny, opadającej do samej podłogi. Obok niej inne młode gwiazdy, jak Maria Sobocińska czy Karolina Gruszka, również postawiły na subtelną elegancję.

Magdalena Różczka zaskoczyła wszystkich. Różowy garnitur i pop-artowy wzór w centrum uwagi

Magdalena Różczka udowodniła, że Orły 2026 to nie tylko klasyka, lecz także miejsce na modowe szaleństwo. Aktorka pojawiła się w szerokim, różowym garniturze pokrytym powtarzającym się pop-artowym nadrukiem. Pod żakietem miała czarny top z satynowej tkaniny. Taka stylizacja zdecydowanie wyróżniała się na tle innych, klasycznych kreacji tego wieczoru. Różczka była bezapelacyjną gwiazdą czerwonego dywanu, przyciągając uwagę fotoreporterów.

Zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy!

Zobacz także:

1 z 12

Iga Lis
Iga Lis, Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Iga Lis

2 z 12

Krystyna Janda
Krystyna Janda, Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Krystyna Janda

3 z 12

Magdalena Różczka
Magdalena Różczka i Jan Holoubek, fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Magdalena Różczka

4 z 12

Agata Kulesza
Agata Kulesza, VIPHOTO/EAST NEWS

Agata Kulesza

5 z 12

Maria Sobocińska
Maria Sobocińska, fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Maria Sobocińska

6 z 12

Izabela Kuna
Izabela Kuna, fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Izabela Kuna

7 z 12

Karolina Gruszka
 Karolina Gruszka, VIPHOTO/EAST NEWS

Karolina Gruszka

8 z 12

Bartłomiej Kotschedoff i Katarzyna Wajda
Bartłomiej Kotschedoff i Katarzyna Wajda, Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Bartłomiej Kotschedoff i Katarzyna Wajda

9 z 12

Leszek Lichota, Katarzyna Baran
  Leszek Lichota, Katarzyna Baran,fot. VIPHOTO/EAST NEWS

Leszek Lichota, Katarzyna Baran

10 z 12

Tomasz Schuchardt, Kamila Kuboth-Schuchardt
Tomasz Schuchardt, Kamila Kuboth-Schuchardt, Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Tomasz Schuchardt, Kamila Kuboth-Schuchardt

11 z 12

Matylda Giegżno
Matylda Giegżno, Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Matylda Giegżno

12 z 12

Małgorzata Kożuchowska
Małgorzata Kożuchowska, Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Małgorzata Kożuchowska

Reklama
Reklama
Reklama