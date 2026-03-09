9 marca Teatr Polski w Warszawie zamienił się w prawdziwą świątynię polskiego kina. 28. gala Polskich Nagród Filmowych Orły 2026 przyciągnęła do stolicy najważniejsze postaci branży filmowej, reżyserów, aktorów i twórców. Na czerwonym dywanie zabłysnęła Iga Lis, która pojawiła się w iście hollywoodzkiej kreacji. Nie zabrakło również bardziej odważnych stylizacji. Magdalena Różczka wywołała prawdziwą sensację swoim różowym garniturem.

Orły 2026. Laureaci i nominacje. "Dom dobry" otrzymał trzynaście nominacji

Nagrody Orły są przyznawane w aż dwudziestu kategoriach – od najlepszego filmu i aktora, przez reżyserię i scenariusz, po muzykę i zdjęcia.

Tegoroczna gala Orły 2026 była rekordowa pod względem emocji związanych z nominacjami. Najwięcej, bo aż trzynaście nominacji, zdobył film "Dom dobry" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Po dziesięć szans na statuetkę otrzymały także produkcje: "Brat", "Franz Kafka" oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej".

Czerwony dywan - Orły 2026. Plejada gwiazd i ich niepowtarzalne kreacje

Na ściance nie mogło zabraknąć wybitnych artystek, które od lat stanowią o sile polskiego kina. Krystyna Janda wybrała klasyczną, długą suknię w ponadczasowej czerni. Jej stylizacja była wyrazem elegancji i minimalizmu - prosty, zabudowany dekolt, długie rękawy oraz delikatna kopertówka dopełniły szykownego wizerunku. Obok Jandy lśniły także Agata Kulesza w eleganckiej sukni o koszulowym kroju oraz Izabela Kuna, która zachwyciła odważną czarną kreacją z wycięciami.

Iga Lis pojawiła się na gali w oszałamiającej czarnej sukni, która natychmiast przyciągnęła spojrzenia fotoreporterów i publiczności. Kreacja bez ramion, z gorsetowym topem wykonanym z koronki, eksponowała obojczyki oraz plecy, nadając całości niezwykłej lekkości. Dół sukni uszyty był z gładkiej satyny, opadającej do samej podłogi. Obok niej inne młode gwiazdy, jak Maria Sobocińska czy Karolina Gruszka, również postawiły na subtelną elegancję.

Magdalena Różczka zaskoczyła wszystkich. Różowy garnitur i pop-artowy wzór w centrum uwagi

Magdalena Różczka udowodniła, że Orły 2026 to nie tylko klasyka, lecz także miejsce na modowe szaleństwo. Aktorka pojawiła się w szerokim, różowym garniturze pokrytym powtarzającym się pop-artowym nadrukiem. Pod żakietem miała czarny top z satynowej tkaniny. Taka stylizacja zdecydowanie wyróżniała się na tle innych, klasycznych kreacji tego wieczoru. Różczka była bezapelacyjną gwiazdą czerwonego dywanu, przyciągając uwagę fotoreporterów.

Zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy!

