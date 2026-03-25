Eksperci już ocenili stylizację Marty Nawrockiej u Melanii Trump. Uwagę zwraca jeden szczegół
Szczyt Fostering the Future Together, zorganizowany przez Melanię Trump dał nie tylko pole do politycznych rozmów, ale stał się prawdziwą rewią mody. Nad stylizacją Pierwszej Damy Polki nie zabrakło zachwytów, a jak specjaliści od wizerunku oceniają modowy wybór Marty Nawrockiej w USA?
We wtorek, 24 marca 2026 roku, rozpoczął się szczyt Fostering the Future Together Global Coalition Summit zorganizowany przez Melanię Trump w Białym Domu, na który przybili przedstawiciele 45 państw. Wśród nich nie zabrakło również Pierwszej Damy RP, Marty Nawrockiej. W Departamencie Stanu USA ukochana żona prezydenta Polski wysłuchała wystąpień delegatów i przemówienia Melanii Trump ws. wypracowanie globalnych rozwiązań na rzecz dzieci w obliczu cyfrowego świata. Tego dnia Marta Nawrocka postawiła na szykowną marynarkę w odcieniu "caffè latte", a eksperci od wizerunku już komentują jej modowy wybór.
Marta Nawrocka na spotkaniu z Melanią Trump w beżowej marynarce w tonacji "caffè latte"
Odkąd Marta Nawrocka została Pierwszą Damą RP miała okazję spotkać wielu światowych przywódców i koronowane głowy. We wrześniu 2025 miała okazję wraz z mężem, Karolem Nawrockim, udać się do Waszyngtonu na spotkanie z parą prezydencką USA. Teraz ukochana żona prezydenta Polski po raz kolejny pojawiła się w Białym Domu, gdzie we wtorek 24 marca 2026 roku, Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump w ramach szczytu Fostering the Future Together.
Na tę okazję Marta Nawrocka wybrała beżową marynarkę w kolorze kawy z mlekiem, w tonacji "caffè latte", do której dobrała białą klasyczną białą koszulę oraz aksamitną apaszkę w odcieniu zbliżonym do koloru marynarki. Do tego świeży, minimalistyczny makijaż, subtelna złota biżuteria w postaci kolczyków oraz gładko zaczesane do tyłu włosy, upięte w elegancki kok w tylu "old money".
Eksperci oceniają stylizację Marty Nawrockiej na spotkaniu z Melanią Trump
Niemal każdy modowy wybór Marty Nawrockiej, w którym pojawia się publicznie, jest szeroko komentowany przez opinię publiczną, nie inaczej było także w przypadku wizyty Pierwszej Damy RP w Waszyngtonie ramach szczytu Fostering the Future Together.
Nie ma tu zaskoczeń, a raczej estetyczna przewidywalność. Współczesne pierwsze damy coraz częściej poruszają się w obrębie jednego, dobrze znanego kodu: stylu spopularyzowanego przez Melanię Trump. To bezpieczna mieszanka profesjonalizmu, kontrolowanej kobiecości i wizualnej siły. Moda od kilku sezonów chętnie sięga po język garnituru.
Podczas gdy Marta Nawrocka postawiła na stylowy beż, tego dnia Pierwsza Dama USA, Melania Trump, skusiła się na klasyczny szary garnitur z marynarką z okazałymi klapami, do której dobrała minimalistyczny czarny top.
Melania Trump pojawiła się w stylizacji, która natychmiast przyciągała uwagę. Ciemna bluzka zestawiona z tweedowym garniturem w odcieniu grafitu o wyraźnie zarysowanej linii ramion stworzyła wizerunek silny, zdecydowany i nowoczesny (...) W tym przypadku ubiór staje się manifestem: pokazuje liderkę, kobietę świadomą swojej roli i celu. Mocne linie, stonowana kolorystyka i wyrazista forma współgrają z ideą inicjatywy, której przewodzi, komunikując determinację oraz realną chęć wpływu na przyszłość
Zbigniew Fulara w rozmowie z Plejadą zwraca uwagę również na to, że podczas wtorkowego szczytu Fostering the Future Together, Marta Nawrocka w swojej stylizacji postawiła na zupełnie inny ton.
Jasny kostium w odcieniu ciepłego beżu z wełny to wybór elegancki, ponadczasowy i bezpieczny. Kolor ten nie dominuje, nie narzuca się, raczej łagodzi przekaz i wprowadza atmosferę spokoju oraz równowagi. To estetyka, która nie wychodzi przed szereg, lecz harmonijnie wpisuje się w kontekst dyplomatyczny. Styl pierwszej damy Polski podkreśla profesjonalizm, klasę i opanowanie. Jest to komunikat subtelny, ale czytelny: stabilność, rozwaga i szacunek dla formy
