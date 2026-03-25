We wtorek, 24 marca 2026 roku, rozpoczął się szczyt Fostering the Future Together Global Coalition Summit zorganizowany przez Melanię Trump w Białym Domu, na który przybili przedstawiciele 45 państw. Wśród nich nie zabrakło również Pierwszej Damy RP, Marty Nawrockiej. W Departamencie Stanu USA ukochana żona prezydenta Polski wysłuchała wystąpień delegatów i przemówienia Melanii Trump ws. wypracowanie globalnych rozwiązań na rzecz dzieci w obliczu cyfrowego świata. Tego dnia Marta Nawrocka postawiła na szykowną marynarkę w odcieniu "caffè latte", a eksperci od wizerunku już komentują jej modowy wybór.

Odkąd Marta Nawrocka została Pierwszą Damą RP miała okazję spotkać wielu światowych przywódców i koronowane głowy. We wrześniu 2025 miała okazję wraz z mężem, Karolem Nawrockim, udać się do Waszyngtonu na spotkanie z parą prezydencką USA. Teraz ukochana żona prezydenta Polski po raz kolejny pojawiła się w Białym Domu, gdzie we wtorek 24 marca 2026 roku, Marta Nawrocka spotkała się z Melanią Trump w ramach szczytu Fostering the Future Together.

Na tę okazję Marta Nawrocka wybrała beżową marynarkę w kolorze kawy z mlekiem, w tonacji "caffè latte", do której dobrała białą klasyczną białą koszulę oraz aksamitną apaszkę w odcieniu zbliżonym do koloru marynarki. Do tego świeży, minimalistyczny makijaż, subtelna złota biżuteria w postaci kolczyków oraz gładko zaczesane do tyłu włosy, upięte w elegancki kok w tylu "old money".

Eksperci oceniają stylizację Marty Nawrockiej na spotkaniu z Melanią Trump

Niemal każdy modowy wybór Marty Nawrockiej, w którym pojawia się publicznie, jest szeroko komentowany przez opinię publiczną, nie inaczej było także w przypadku wizyty Pierwszej Damy RP w Waszyngtonie ramach szczytu Fostering the Future Together.

Nie ma tu zaskoczeń, a raczej estetyczna przewidywalność. Współczesne pierwsze damy coraz częściej poruszają się w obrębie jednego, dobrze znanego kodu: stylu spopularyzowanego przez Melanię Trump. To bezpieczna mieszanka profesjonalizmu, kontrolowanej kobiecości i wizualnej siły. Moda od kilku sezonów chętnie sięga po język garnituru. - komentuje w rozmowie z Plotkiem stylistka Ewa Rubasińska-Ianiro.

Podczas gdy Marta Nawrocka postawiła na stylowy beż, tego dnia Pierwsza Dama USA, Melania Trump, skusiła się na klasyczny szary garnitur z marynarką z okazałymi klapami, do której dobrała minimalistyczny czarny top.

Melania Trump pojawiła się w stylizacji, która natychmiast przyciągała uwagę. Ciemna bluzka zestawiona z tweedowym garniturem w odcieniu grafitu o wyraźnie zarysowanej linii ramion stworzyła wizerunek silny, zdecydowany i nowoczesny (...) W tym przypadku ubiór staje się manifestem: pokazuje liderkę, kobietę świadomą swojej roli i celu. Mocne linie, stonowana kolorystyka i wyrazista forma współgrają z ideą inicjatywy, której przewodzi, komunikując determinację oraz realną chęć wpływu na przyszłość - ocenia modowy wybór Melanii Trump projektant Zbigniew Fulara w rozmowie z Plejadą.

Zbigniew Fulara w rozmowie z Plejadą zwraca uwagę również na to, że podczas wtorkowego szczytu Fostering the Future Together, Marta Nawrocka w swojej stylizacji postawiła na zupełnie inny ton.

Jasny kostium w odcieniu ciepłego beżu z wełny to wybór elegancki, ponadczasowy i bezpieczny. Kolor ten nie dominuje, nie narzuca się, raczej łagodzi przekaz i wprowadza atmosferę spokoju oraz równowagi. To estetyka, która nie wychodzi przed szereg, lecz harmonijnie wpisuje się w kontekst dyplomatyczny. Styl pierwszej damy Polski podkreśla profesjonalizm, klasę i opanowanie. Jest to komunikat subtelny, ale czytelny: stabilność, rozwaga i szacunek dla formy - dodaje Zbigniew Fulara w rozmowie z Plejadą.

A jak wam się podoba najnowsza stylizacja Marty Nawrockiej?

Marta Nawrocka i Melania Trump na spotkaniu w Waszyngtonie! fot. fot. Alicja Stefaniuk KPRP, Instagram @marta_nawrocka_