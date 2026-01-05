Katarzyna Sokołowska, uznawana za jedną z najlepiej ubranych Polek, po raz kolejny udowodniła, że jej wyczucie stylu nie zna granic. Jurorka "Top Model", która ostatnio coraz częściej zaczęła stawiać na elementy estetyki "preppy" w wielkim stylu powróciła do klasycznej elegancji, w stylu "old money". Jej "Pearl Trim Collar" to jeden z najsilniejszych trendów na 2026 rok.

"Pearl Trim Collar" Katarzyny Sokołowskiej to hit na zimę 2026

Pomimo iż Katarzyna Sokołowska nie stroni od ekscentrycznych elementów garderoby, których odważna stylistyka niekiedy wprawia jej fanów w osłupienie, to od jakiegoś jurorka polskiej odsłony "Top Model" coraz chętniej sięga po styl "preppy", inspirowany mundurkami uczniów elitarnych akademii, które mogą być kojarzone z takimi produkcjami jak "Plotkara" czy "Szkoła dla elity". Choreografka pokazów mody nie rezygnuje jednak z klasycznej elegancji, w myśl stylistyki "quiet luxury", która wciąż stanowi trzon jej garderoby.

Ostatnio Kasia Sokołowska zachwyciła modnymi spodniami "Snow Twill", wcześniej głośno było o jej marynarce w odcieniu "Electric Aubergine" czy stylowej kurtce w tonacji "Chocolate Fudge". Teraz gwiazda TVN lansuje kolejny, wyjątkowo szykowny element garderoby, który jest modowym nowoczesnym hitem i kwintesencją stylu "old money".

"Pearl Trim Collar" podbija świat mody zimą 2026

W czasach przesyconych krzykliwymi trendami, Sokołowska stawia na ponadczasowe wyrafinowanie. Ten wybór przemawia do współczesnych minimalistek, które szukają wyrazu, a nie krzyku. "Pearl Trim Collar" łączy w sobie to, co najistotniejsze we współczesnej elegancji: subtelność, jakość i prostotę formy. Najważniejszym akcentem bluzek i miękkich swetrów pozostaje okazały, biały kołnierz, który redefiniuje klasyczne rozumienie luksusu.

Zimą 2026 kołnierzyki stają się najważniejszym detalem modowym, co więcej, przestały być wyłącznie dodatkiem do formalnych stylizacji. W 2026 roku zyskują nowe życie jako elementy stylu retro, preppy, romantycznego i awangardowego. Projektanci reinterpretują je z pasją, przekształcając w punkty wyjścia dla eklektycznych i odważnych kompozycji. To detale, które przyciągają uwagę i definiują stylizację. "Pearl Trim Collar" pokochały też zagraniczne gwiazdy, jak Kris Jenner.

Jak stylizować "Pearl Trim Collar"

Kolekcje na sezon 2026 zachęcają do eksperymentów. Styl retro preferuje okrągłe kołnierzyki w stylu Piotrusia Pana, często zestawiane z płaszczami w kształcie litery "A" lub sukienkami z krótkim rękawem i powlekanymi guzikami. W stylu preppy kołnierze wystają spod swetrów, koszul i żakietów, dodając całości nonszalanckiego uroku.

Z kolei styl awangardowy przekształca kołnierzyki w dekonstruowane formy, marszczone, przeskalowane, a nawet asymetryczne. Projektanci jak Alessandro Michele czy Anthony Vaccarello nie boją się przesady, ich wizje obfitują w detale i nieoczywiste zestawienia. Nicolas Ghesquière wykorzystuje kołnierze jako bazę dla naszyjników, przełamując sportowe motywy kolekcji Louis Vuitton.

Stylowe bluzki z okazałymi kołnierzami trendsetterki najczęściej zestawiają jednak z tzw. "małymi czarnymi" czy miękkimi, dzianinowymi swetrami. Katarzyna Sokołowska niedawno zestawiła "Pearl Trim Collar" z czarną, wiązaną marynarką i białymi spodniami typu pallazzo. Efekt? W takim wydaniu gwiazda TVN wyglądała jak milion dolarów.

"Pearl Trim Collar" Katarzyny Sokołowskiej to hit na zimę 2026, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Gdzie kupić modne ubrania z "Pearl Trim Collar"?

Jeśli spodobał wam się trend na okazałe kołnierze typu "Pearl Trim Collar", mam dla was dobrą wiadomość, stylowe modowe perełki znalazłam dla was na wielkiej zimowej wyprzedaży w Reserved. Piękną białą bluzkę z ozdobnym, okazałym kołnierzem z elementami haftu angielskiego kupicie za 119,99 złotych.

Bluzka "Pearl Trim Collar" w stylu Kasi Sokołowskiej z Reserved za 119,99 złotych, Fot. materiały pasowe

Dla fanek bardziej kontrastowych modeli, znalazłam na wyprzedaży w Reserved uroczą czarną bluzkę z baskinką z odpinanym białym dekoracyjnym kołnierzem "Pearl Trim Collar" za 69,99 złotych.

Bluzka "Pearl Trim Collar" w stylu Kasi Sokołowskiej z odpinanym kołnierzem z Reserved za 69,99 złotych, Fot. materiały prasowe

W ofercie wyprzedażowej Reserved czeka na was również uroczy granatowy sweter z kontrastującym kołnierzem w stylu "Pearl Trim Collar" za 99, 99 złotych.

Sweter "Pearl Trim Collar" w stylu Kasi Sokołowskiej z Reserved za 99,99 złotych, Fot. materiały prasowe

