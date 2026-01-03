Pomimo olbrzymiej popularności, Agnieszka Dykant i Patrick Yoka należą do tych gwiazd, które niechętnie mówią o swojej prywatności, a tym bardziej związku. Nic dziwnego, że każde ich wspólne wyjście w mgnieniu oka przyciąga uwagę fotoreporterów. Ostatnio paparazzi uchwycili parę na wspólnych zakupach w Warszawie.

Agnieszka Dygant i Patrick Yoka uchwyceni przez paparazzi na wspólnych zakupach

Agnieszka Dygant należy do grona najpopularniejszych polskich aktorek, jednak w przeciwieństwie do innych najgorętszych nazwisk show-biznesu, artystka bardzo chroni swoją prywatność i rzadko dzieli się w mediach społecznościowych swoją codziennością. Te służą jej bowiem głównie do promocji kolejnych projektów zawodowych. Nic więc dziwnego, że gdy Agnieszka Dygant pochwaliła się w sieci swoją wiejską posiadłością, jej fani oniemieli.

I choć na co dzień Agnieszka Dygant odpoczywa od miejskiego zgiełku, niedawno wraz ze swoim ukochanym, Patrickiem Yoką, udała się do Warszawy na szybkie zakupy. Paparazzi wszystko uchwycili.

Agnieszka Dygant mknie ulicami Warszawy w sportowym looku

Zarówno na czerwonym dywanie, ekranie, jak i w mediach społecznościowych, Agnieszka Dygant prezentuje się nienagannie, stawiając na klasyczne elementy garderoby, które podkreślają jej smukłą sylwetkę. Na co dzień artystka sięga jednak po bardziej casualowe looki, nie stroniąc od oversizowych propozycji.

Podczas najnowszych zakupów w Warszawie u boku Patricka Yoki, Agnieszka Dygant postawiła na sportowy total look. Szare, obszerne dresowe spodnie zestawiła z czarną, ciepłą kurtką. Do tego klasyczne czarne rękawiczki, twarzowa wełniana czapka, szary szalik i futurystyczne biało-czarne sneakersy. Ten model marki Balenciaga, za nieco ponad 4 tys. złotych uwielbiają istagramowe trendsetterki.

Na sportowy look tego dnia zdecydował się również Patrick Yoka. Słynny reżyser i scenarzysta zdecydował się na czarne dresowe spodnie, czarną pikową, krótką kurtkę. Całość stylizacji dopełniły jasne klasyczne sneakersy marki Jordan. Zobaczcie tylko te zdjęcia.

