Podczas minionego Tygodnia Mody w Paryżu Małgorzata Kożuchowska zaskoczyła wszystkich swoją odważną i jednocześnie elegancką stylizacją. Aktorka zaprezentowała się w kozakach w stylu "polished grunge", które według ekspertów mody są absolutnym must-have na zimę 2025. Sięgające tuż pod kolano buty, wykonane z błyszczącej czarnej skóry i osadzone na masywnej podeszwie, pochodzą z kolekcji luksusowej marki Miu Miu. Kozaki łączące buntowniczy charakter z paryskim szykiem natychmiast przyciągnęły uwagę fotografów oraz gości prestiżowego wydarzenia. Dzięki swojej konstrukcji zapewniają wygodę noszenia przez cały dzień, a wieczorem sprawdzają się jako stylowy akcent bardziej odważnych kreacji. Wiemy, gdzie kupić podobne w atrakcyjnych cenach.

Małgorzata Kożuchowska w najmodniejszych kozakach na jesień i zimę 2025/2026

Małgorzata Kożuchowska od lat uznawana jest za ikonę stylu. Aktorka bowiem z niezwykłym wysmakowaniem łączy klasyczną elegancję w myśl estetyki "quiet luxury" z modnymi akcentami, wpisującymi się w najgorętsze trendy. Ostatnio na Tygodniu Mody w Paryżu Małgorzata Kożuchowska zachwyciła spektakularną sukienką w najmodniejszym kolorze sezonu. To jednak niejedyny outfit aktorki, o którym w ostatnim czasie zrobiło się głośno.

We francuskiej stolicy mody, gwiazda "Rodzinki.pl" zaprezentowała się również w looku, będącym kwintesencją paryskiego stylu. Do najmodniejszych kozaków 2025 roku w stylu "polished grunge", dobrała dopasowaną mini spódnicę oraz oversize’ową kurtkę w ciemnym grafitowym kolorze z czarnymi detalami przy kieszeniach i kołnierzu. Projekt autorstwa Łukasza Jemioła okazał się nie tylko efektowny, ale też idealny na chłodne dni. Wyrazistym akcentem stylizacji był czerwony golf, który nadał całości energii i kontrastu. Stylizację uzupełniły czarne okulary przeciwsłoneczne oraz subtelna, minimalistyczna biżuteria. Małorzata Kożuchowska udowodniła, że zimowe stylizacje mogą być zarówno efektowne, jak i komfortowe.

Jak zawsze stylowo.

Szyk, pewność siebie i słońce w uśmiechu.

Ikona. Kocham! - komentują zachwyceni internauci.

Styl "polished grunge" wraca na wybiegi. To najgorętszy hit na jesień i zimę 2025/2026

Styl "polished grunge" to powrót do estetyki grunge z początku lat 2000., jednak w bardziej dopracowanej i luksusowej formie. To fuzja wygody i buntu z elementami kobiecej elegancji. Charakterystyczne są tu militarne parki, kraciaste koszule, masywne buty i skórzane kurtki, ja ta, na którą ostatnio zdecydowała się Małgorzata Tomaszewska, ale zestawiane ze zwiewnymi sukienkami, cekinami czy minimalistycznymi topami.

Małgorzata Kożuchowska nie jest jedyną, która promuje ten trend. Znane postaci świata mody, jak Kate Moss czy Emily Ratajkowski, także sięgają po elementy stylu "polished grunge", pokazując, że można go z powodzeniem nosić na co dzień. Kluczową cechą stylu jest kontrast – surowość połączona z dopracowaniem, wygoda zestawiona z klasą.

Modne kozaki w stylu "polished grunge" kupisz w sieciówkach

Paryska stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej wpisuje się w najnowsze trendy jesienno-zimowe 2025 i może stanowić inspirację dla wielu fashionistek. Kozaki "polished grunge", oversize’owa kurtka projektu Łukasza Jemioła i intensywny czerwony golf to propozycja dla kobiet, które chcą wyglądać nowocześnie, nie rezygnując przy tym z komfortu. Jeśli spodobały wam się buty aktorki, musicie przygotować się na niemały wydatek. Model, jaki wybrała Małgorzata Kożuchowska, pochodzi z kolekcji luksusowej marki Miu Miu i kosztuje 1 850 Euro, czyli ok. 7 850 złotych.

Trend na kozaki "polished grunge" rośnie w siłę, a podobne propozycje zaczynają pojawiać się także w ofertach popularnych sieciówek. Buty w stylu Małgorzaty Kożuchowskiej znaleźliśmy dla was w H&M za 279,99 złotych.

Modne kozaki w stylu "polished grunge" z H&M za 279,99 złotych, Fot.: materiały prasowe

Równie ciekawe czarne kozaki w stylu "polished grunge" na obcasie ze spiczastym noskiem kupicie w Stradivariusie za 249 złotych.

Modne kozaki w stylu "polished grunge" ze Stradivariusa za 249 złotych, Fot.: materiały prasowe

Dla fanek ozdobnych klamerek też coś znaleźliśmy. W CCC za 219,99 złotych kupicie kozaki typu "polished grunge" marki DeeZee. Niski obcas zapewni komfort noszenia.

