Michał Piróg uwielbia udzielać się w tematach, które rzadko dotyczą jego osoby. Tancerz na swoim Facebooku zamieścił wczoraj wpis, w którym kolejny raz pije do Marty Grycan. Tym razem nawiązując do jej pierwszego okładkowego wywiadu dla dwutygodnika "Gala", w którym właścicielka cukierniczego biznesu przyznała, że w pełni akceptuje siebie i jest szczęśliwa, oraz że nie musi nosić rozmiaru 34 (czytaj: Byłam chudzielcem, nie chciałabym tak wyglądać dzisiaj).

Reklama

Szczęście i brak kompleksów Grycan musiały bardzo zaboleć jurora "You Can Dance", bo na swojej tablicy na Facebooku wrzucił bardzo ostry, wręcz okrutny, komentarz:

- W polskim szoł biznesie jest pani która mówi że jesteś seksi dopiero jak zjesz swoje osiedle... a w baroku ludzie byli szczęśliwi bo byli grubi... Teraz szczęściem chyba jest głupota.

Bierzemy pod uwagę, że Michał może odwołać się do swojego wpisu i zdementować to, kto jest jego adresatem. Podobnie jak miało to miejsce jakiś czas temu, kiedy tancerz zamieścił żart dotyczący rodziny bizneswoman, który szybko obiegł internet, a później napisał na Facebooku, że to nie o niej mowa.

Cóż, Polska...

Zobacz także

Reklama

chimera