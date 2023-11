1 z 5

Rodzina królewska ma mnóstwo powodów do radości. Nie dość, że niedawno przywitała na świecie kolejne, już trzecie dziecko księżnej Kate i księcia Williama - księcia Louisa, a do tego odbył się ślub księcia Harry'ego i Meghan Markle, więc rodzina królewska zyskała kolejną członkinię, to jeszcze niebawem powiększy się po raz kolejny! Błogosławionego stanu już nie da się ukryć, brzuszek jest coraz większy i ktoś tu za chwilę przywita swoje pierwsze dziecko! Przeczytajcie więcej na kolejnych stronach galerii.

