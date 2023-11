4 z 5

Co ciekawe jednak, Thomas Markle uważa, że to przez Harry’ego Meghan nie odzywa się do niego. Zdaniem ojca księżnej, Harry zabrania jej kontaktu!

Chciałbym, zostawić za nami różnice i się spotkać. Bardzo za tobą tęsknię (…) Jeśli miałbym jakąś wiadomość dla Harry’ego, to: odpuść, jestem teraz twoim teściem – powiedział.

Zobacz: Meghan Markle jest BEZSILNA! Rodzina królewska zabroniła jej nawet tego!