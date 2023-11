1 z 5

Pippa Middleton odwiedziła szpital dziecięcy

Informacja o tym, że Pippa Middleton jest w ciąży po raz pierwszy obiegła świat w sierpniu tego roku. Siostra księżnej Kate, która w maju wyszła za mąż za Jamesa Matthewsa, bardzo szybko po ślubie miała się postarać o powiększenie rodziny. Co więcej, zagraniczne media pisały o tym, że siostry Middleton zaplanowały wszystko tak, aby być w ciąży w tym samym czasie. To miało być wielkim marzeniem Pippy i Kate z czasów dzieciństwa. I choć co do tego, że księżna Kate spodziewa się narodzin trzeciego dziecka (co potwierdzono w oświadczeniu Pałacu Kensington) nie ma wątpliwości, to co do ciąży Pippy Middleton nadal nie ma oficjalnej informacji.

Jednak najnowsze zdjęcia Pippy Middleton zdradzają wszystko! Siostra księżnej Kate odwiedziła Bristol Royal Hospital w Londynie. Zobaczcie, jak wyglądała!

