Piotr Stramowski z nową partnerką na premierze filmu "Pokusa". Para zadebiutowała na oficjalnej imprezie

Piotr Stramowski okazał się objawieniem po roli w filmie "Pitbull. Nowe porządki". Na ekranie przyćmił nawet Bogusława Lindę. Tatuaże, duże bicepsy i irokez zrobiły wrażenie, szczególnie na kobietach. Aktor został okrzyknięty nowym symbolem seksu w polskim kinie. W rozmowie z magazynem "Party" aktor przyznaje, że nie spodziewał się tego rodzaju popularności. Miła niespodzianka, ale mam nadzieję, że tylko na tym się nie skończy – mówi Piotr Stramowski. Piotr Stramowski - kim jest aktor z filmu Pitbull Nowe porządki? Największą niespodzianką dla widzów jest to, że Piotr Stramowski grał przez kilka lat w wielu serialach, jak "Na dobre i na złe", "Julia" czy "2XL", ale nigdy nikt go z nich nie zapamiętał. Za to jedna rola charyzmatycznego policjanta w kryminale Partyka Vegi zrobiła z niego gwiazdę w ciągu kilku tygodni po premierze filmu w kinach. Czekałem na taką mocną rolę w filmie – przyznaje w „Party” Piotr Stramowski. Jednak sukces nie przychodzi sam. Do roli Majamiego w filmie "Pitbull. Nowe porządki" aktor musiał się porządnie przyłożyć. Trenował na siłowni cztery razy w tygodniu i przeszedł na specjalną dietę. Zrobił sobie tatuaże. Czy chce ten charakterystyczny image wykorzystać w przyszłości w kinie? Dostałem kilka propozycji ciekawych ról, ale za wcześnie, by mówić o szczegółach. Na razie skupiam się na premierze filmu „W spirali” – mówi Stramowski. "W spirali" to film, w którym Piotr Stramowski zagrał ze swoją partnerką, Katarzyną Warnke. Film czeka na swojego dystrybutora i datę premiery. Jednak sesja Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego dla magazynu "Viva!" wzbudziła ostatnio tyle emocji, że mamy nadzieję zobaczyć ich niedługo w tak gorącym duecie na ekranie. Więcej o tym, jak wyglądała droga do sukcesu Piotra Stramowskiego czytaj w najnowszym numerze "Party". ...