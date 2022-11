Piort Stramowski jest zakochany? Media zdradzają, z kim spotyka się aktor!

Kasia Warnke niedawno została mamą. Para chroni swoją prywatność i nie zdradzili jeszcze imienia ani płci dziecka, ale pojawiły się informacje, że aktorka urodziła syna. Aktorzy zdają sobie sprawę, że fani są ciekawi, jak wygląda ich życie prywatne i Piotr Stramowski zdecydował się pokazać zdjęcie ich wspólnego śniadania! Okazuje się, że gwiazdor sam przygotował posiłek dla żony! Zobaczcie, jaka była jej reakcja... Piotr Stramowski rozpieszcza Kasię Warnke! Piotr Stramowski przygotował dla swojej żony pyszne śniadanie. Zajmowanie się noworodkiem może być bardzo męczące, ale para znalazła wolną chwilę i miło spędziła czas podczas posiłku. Całą sytuację aktor uwiecznił na zdjęciu i pokazał na Instagramie. Zobaczymy na nim bardzo kobiecą Katarzynę Warnke w zmysłowej pozie. Jednak to opis zrobił na Internautach największe wrażenie. Piotr Stramowski pod zdjęciem pisze: Kiedy kobieta jest prawdziwie wdzięczna... Za śniadania podanie i takie tam inne. Tak to właśnie wygląda. 😎👌🏻❤️ #imyourman - czytamy na Instagramie gwiazdora. Reakcja Internautów na śniadanie podane przez Piotra Stramowskiego Fani aktora są zachwyceni jego prostym, ale bardzo wymownym gestem. Widać, że aktor dba o żonę i bardzo jej pomaga. Tylu komplementów chyba nie spodziewał się sam gwiazdor: O swą królewnę trzeba dbać, gdy jest tą jedyną. Są jeszcze tacy mężczyźni? Najcudowniejsza i najpiękniejsza para na świecie Kobieta rozkwita gdy czuje że jest kochana i wtedy tak to właśnie wyglada. Tylko spójrzcie na to zdjęcie! Wyświetl ten post na Instagramie. ...