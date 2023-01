Helena Englert na premierze filmu "Pokusa". Niedawno dziewczynka z loczkami, dziś gwiazda erotyku

Bartosz Bielenia - to niewątpliwie jedno z najbardziej gorących nazwisk ostatnich dni! Szum wokół młodego aktora pojawił się, gdy media obiegła informacja o nominacji do Oscara filmu "Boże Ciało", w reżyserii Jana Komasy. Bartosz zagrał w nim główną rolę i szybko został okrzyknięty bardzo utalentowanym aktorem. Wcześniej niewiele osób wiedziało o jego istnieniu. Dzisiaj jest jednym z najbardziej obiecujących artystów młodego pokolenia. Czy od zawsze ciągnęło go w stronę aktorstwa? Okazało się, że swój sceniczny debiut zaliczył w wieku 7 lat! Sprawdźcie, jak wtedy wyglądał Bartosz Bielenia. Zobacz także: "Boże Ciało" nominowane do Oscara! Kim jest Bartosz Bielenia - aktor, który zagrał główną rolę? Jak wyglądał Bartosz Bielenia podczas swojego scenicznego debiutu? Bartosz Bielenia jest odtwórcą głównej roli w filmie "Boże Ciało", który kilka dni temu został nominowany do Oscara, w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". 92. gala rozdania Oscarów odbędzie się 10 lutego w Dolby Theatre w Hollywood i wtedy też dowiemy się, czy polska produkcja otrzyma tą prestiżową nagrodę. Chociaż wiele osób nie dawało zbyt dużych szas produkcji Jana Komasy, to jednak polski film zrobił ogromne wrażenie za oceanem. Okazuje się, że Bartosz Bielenia od najmłodszych lat był zafascynowany aktorstwem. Na Facebookowym profilu Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć sceniczny debiut artysty! Poznajcie tego chłopca? To siedmioletni Bartosz Bielenia jako Mały Książę. Aktor zadebiutował na naszej scenie w 1999 roku. Jesteśmy dumni i serdecznie gratulujemy twórcom filmu „Boże Ciało/Corpus Christi” nominacji do Oscara - brzmi wpis Teatru...