Do internetu trafiło wideo z pierwszego tańca Agnieszki Radwańskiej i Dawida Celta! Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w Kościele na Skałce w Krakowie. Uroczystość zaślubin odbyła się w miniony weekend. Wesele było bajkowe! W tym ważnym dniu nie zabrakło przepięknej sukni ślubnej, wyrafinowanego menu i... tradycyjnego tańca świeżo upieczonych małżonków. W sieci pojawił się filmik z pierwszym tańcem małżonków. Robi wrażenie!

Pierwszy taniec na weselu Agnieszki Radwańskiej

Agnieszka Radwańska po oficjalnej części ślubu, na której tenisistka wystąpiła w przepięknej, klasycznej kreacji Agnieszki Maciejak, przebrała się w krótką, seksowną sukienkę. Dzięki temu razem ze swoim mężem mogła dać rewelacyjny pokaz tańca! Radwańska i Celt swój pierwszy taniec jako małżeństwo rozpoczęli spokojnie i romantycznie od przeboju "Diamonds" Rihanny. Nagle pan młody poniósł swoją partnerkę, a muzyka gwałtownie zmieniła się na energetyczny kawałek Eda Sheerana "Shape of you". Podczas pokazu nie brakowało spektakularnych podnoszeń, niesamowitych obrotów i innych zmysłowych elementów. Nie mieliśmy pojęcia, że Agnieszka Radwańska tak świetnie tańczy! Naszym zdaniem, to murowana kandydatka do kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" z wielką szansą na Kryształową Kulę. Zobaczcie wideo!

Agnieszka Radwańska i Dawid Celt dali oszałamiający pokaz tańca na własnym weselu! My jesteśmy pod wrażeniem.

Agnieszka Radwańska i Dawid Celt pobrali się 22 lipca 2017 roku w Krakowie.

Tenisistka była piękną panną młodą i... zaprezentowała talent taneczny!