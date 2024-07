1 z 7

Oto szpilki, w których można się zakochać! Agnieszka Radwańska w przepięknej sukni ślubnej projektu Agnieszki Maciejak wyglądała jak milion dolarów! (Zobacz też: Pół roku pracy, 100 metrów jedwabiu, 6 tys. kamieni Swarovskiego. Jak powstawała suknia Radwańskiej?) Ale czym byłaby nawet najpiękniejsza suknia bez odpowiednich butów? Radwańska dobrze to wie i do jedwabnej sukni z kamieniami Swarovskiego dobrała cudne buty Louboutin warte... 4500 złotych!

Dla niektórych taka kwota to istne szaleństwo, ale dla tych którzy wiedzą, że Agnieszka pała miłością do designerskiego obuwia, taka sumka to żaden wydatek! ;)

A jak wam się podobają szpilki Agnieszki? Pasowały do sukni? Zobaczcie zdjęcia i sami oceńcie!

