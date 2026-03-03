Najnowsza, 12. edycja "Hotelu Paradise" ledwo co wystartowała a już budzi ogromne emocje. W premierowym odcinku show na graczy czekały nie tylko poważne rozmowy, ale też pierwsze Rajskie Rozdanie sezonu. Jednak te, co wydarzyło się w drugim odcinku show, przeszło wszelkie wyobrażenia sympatyków formatu.

Pierwsze Rajskie Rozdanie 12. edycji "Hotelu Paradise" pełne emocji i zaskakujących zwrotów akcji

Na ten moment czekali wszyscy widzowie miłosnego hitu TVN. Po tym, ja poznaliśmy pierwszych uczestników 12. edycji "Hotelu Paradise", okazało się, że dwójka z nich znała się jeszcze przed przekroczeniem progu luksusowej willi w Tajlandii. Mowa o Kamili i Tobiaszu. I choć początkowo wielu widzów było przekonanych, że ta dwójka połączy się ze sobą, by zawiązać silny sojusz w imię zdobycia rekordowo wysokiej wygranej w postaci 200 tys. złotych, okazało się, że "Rajski Bóg" ma zupełnie inny plan.

Za grupą atrakcyjnych singli i singielek marzących o sławie, miłości i wielkich pieniądzach pierwsze Rajskie Rozdanie sezonu. Co ciekawe, zamiast sześciu krzeseł na dwunastoosobową grupę czekały ich zaledwie cztery. W grupie bezpiecznych uczestników znaleźli się Andrzej, Magda, Tobiasz i Roksana. W drodze wyboru Dominika i Paulina stanęły za plecami Andrzeja, Mateusz i Maks wybrali Magdę, Weronika i Kamila podeszły do Tobiasza, a za Roksaną stanęli Krystian i Tymoteusz. By tego było mało, tego wieczoru nikt nie odpadł z show, a uczestnicy zostali połączeni... w trójkąty.

Tobiasz i Maks walczą o Weronikę z "Hotelu Paradise"

Rekordowo wysoka wygrana sprawiła, że dotąd nastawieni na uczucia uczestnicy, zaczęli bardziej strategicznie podchodzić do rozgrywki. Pojawiły się też pierwsze wojny podjazdowe. Gdy sparowany z Mateuszem i Magdą Maks wyznał dziewczynie, że jest zainteresowany Weroniką, ta natychmiast przekazała radosne wieści koleżance.

Jeden chłopak z którym ja jestem mówił, że jest tobą zainteresowany - przyznała Weronice Magda z ''Hotelu Paradise''.

To przecież ja powiedziałam przecież przy Roksi, że ja byłam nim zainteresowana, a Roksi powiedziała ''no on prosił, żebym ja była z nim w parze'', po czym on nie stanął nawet za Roksi, tylko stanął za tobą - odpowiedziała Weronika.

Jak się później okazało, Weronika wpadła w oko nie tylko Maksowi. O jej względy zamierza zawalczyć również Tobiasz, który przed "Hotelem Paradise" znał się z Kamilą. W rozmowie ze swoją znajomą chłopak zwierzył się Kamili, jednak takiej reakcji dziewczyny z pewnością się nie spodziewał. "Takimi moimi typami jesteś ty i Weronika" - przyznał.

Mam takie wrażenie, że gadasz z nią cały czas, że nawet do mnie nie podejdziesz, nie zapytasz. Mam wrażenie, że w jej stronę się kierujesz - przyznała Kamila z ''Hotelu Paradise''.

Tobiasz tłumaczył swoją decyzję faktem, iż zamierza "wyrównać tą dysproporcję znania się", nawiązując do tego, że Kamilę poznał jeszcze przed programem.

My też nie wiemy tak wiele o sobie, więc to jest całkiem co innego (...) Na pierwszym miejscu gdzieś tam stawiam ciebie - ciągnęła Kamila.

Pierwsze spiski i sojusze w 12. edycji "Hotelu Paradise". Kamila nie kryła rozczarowania

Fakt, iż Tobiasz postanowił skłonić się ku Weronika nie przeszedł bez echa. W rozmowie z Pauliną i Dominiką nie kryła rozgoryczenia.

No ja nie wierzę w takie coś, że on mi będzie mówić, że on musi ją lepiej poznać, bo mnie trochę zna. No takie gadanie. Jakby chciał mnie poznawać bardziej to by teraz ze mną siedział i ze mną gadał, a nie z nią - mówiła koleżankom Kamila z ''Hotelu Paradise''.

Miłosny trójkąt dopadł także Andrzeja, Mateusza i Dominikę. Choć nie dobrali się na Rajskim Rozdaniu, to Andrzej obiecywał koledze, że wstawienie się za nim w rozmowie z piękną blondynką. Ostatecznie jednak podczas romantycznej randki z Dominiką na quadach, Andrzej nie wspomniał jej o Mateuszu. Uczestnikowi zaś jednocześnie zapewniał, że robi wszystko, by pomóc mu w walce o względy Dominiki.

Powiedziałem jej dziś o tobie, no i powiedziałem jej, że też mi się podoba, ale wiem, że wy macie się ku sobie i po prostu może wam się fajnie rozmawiać - okłamał Mateusza Andrzej z ''Hotelu Paradise''.

Myślicie, że spiski i kłamstwa szybko wyjdą na jaw?

