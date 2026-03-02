Na ten moment czekali wszyscy fani "Hotelu Paradise". Za nami premierowy odcinek 12. serii, w którym nie zabrakło zaskakujących wynurzeń i pierwszych ocen pozostałych uczestników. Nagle Dominika usłyszała: "Jesteś babochłopem". Takiej reakcji nikt się nie spodziewał.

Pierwsze oceny i zaskakujące wynurzenia uczestników w premierowym odcinku 12. edycji "Hotelu Paradise"

"Hotel Paradise" bawi i wzrusza widzów TVN, którzy z wypiekami na twarzach śledzą losy kolejnych atrakcyjnych singli i singielek marzących o sławie, miłości i wielkich pieniądzach. Po tym, jak poznaliśmy wszystkich uczestników 12. edycji "Hotelu Paradise" i dowiedzieliśmy się który z nich nastawiony jest na spiskowanie, a który na budowanie relacji, gracze przekroczyli próg luksusowej willi.

Nie czuję jakiejś konkurencji w dziewczynach, myślę, że powinnam czuć bardziej konkurencję z tymi dziewczynami co weszłam, bo mają bardziej zbliżony wygląd do mnie - mówiła z pewnością siebie Roksana.

19-letnia studentka pielęgniarstwa z przytupem wkroczyła do rajskiego hotelu ogłaszając, że ma konkretny typ mężczyzny, jakiego marzy spotkać w programie.

Lubię czasami tak zachachmęcić, żeby dostać to, co chcę. Ka ogółem, tak jak patrzę na chłopaka, no to patrzę na charakter, nie tam taka ''mameła'', że tam ciapa, takie flaki z olejem.. Najbardziej podobają mi się faceci, co mają własne firmy. No dobra, trener personalny, ale żeby miał własną siłownię (...) Moim marzeniem jest być milionerką. Ja lubię liczyć pieniądze - wyznała przed kamerami Roksana.

Szybko okazało się, że pielęgniarstwo ukończyła także inna uczestniczka, Magda, jednak to zawodowa ścieżka Weroniki, która jest studiującą prawo barberką, zrobiła na Roksanie największe wrażenie.

To dziwne, że barberstwo i prawnikiem, prawniczka? A chciałabyś potem iść jakby w prawnictwo, nie wiem jak to się odmienia. Chłopaka łatwiej odmienić, jakby ten prawnik, prawniczy, niż jakby dziewczynę - mówiła ze zdziwieniem Roksana.

Para znajomych w 12. edycji "Hotelu Paradise"

Gdy do Roksany, Weroniki i Magdy dołączyły Dominika, Kamila i Paulina, dziewczyny z niecierpliwością oczekiwały na przybycie panów, jednak czegoś takiego nikt się nie spodziewał. Gdy Tobiasz przekroczył próg willi, Kamila z radością rzuciła mu się na szyję.

No cześć Tobiasz, bez jaj - mówiła Kamila zalewając się salwami śmiechu.

Jak przyznali, poznali się w transporcie publicznym, dzieląc razem taksówkę.

Z Kamilą wymieniliśmy się kontaktami, natomiast nie rozwijaliśmy dalej tej znajomości - zdradził przed kamerami Tobiasz.

Mateusz do Dominiki: "Jesteś babochłopem". takiej reakcji nikt się nie spodziewał

Pierwszy wieczór w luksusowym rajskim hotelu upłynął uczestnikom 12. edycji "Hotelu Paradise" na wzajemnej ocenie, uprzejmościach i wybadaniu, kto się komu podoba. W rozmowie z Mateuszem Dominika zalotnie wyznała.

Ja wiem, że jak teraz na mnie patrzysz, to ten makijaż, te włosy, to jestem taka girl, ale jak ja się ubiorę to tak streetwearowo, zawsze szerokie spodnie.

Gdy tylko to usłyszał, nagle wypalił:

Czyli jesteś takim, taką jak to się mówi ''babochłopem'' - zareagował Mateusz.

I choć mogło się wydawać, że te słowa oburzą uczestniczkę, Dominika przyznała ze śmiechem "no jestem".

No Mateuszek dał jazzu, nie ma co.

Mateusz to drugi Milan - komentują zaistniałą sytuację widzowie ''Hotelu Paradise''.

Jak zapowiedział wcześniej w rozmowie z Party.pl Pan Lektor, w "Hotelu Paradise" już od początku pojawią się zaskakujące zwroty akcji. Na uczestników czekał "rajski speed dating", po którym gracze wprost ocenili z kim chcieliby stworzyć parę. Przed nimi pierwsze rajskie rozdanie. O dziwo z czterema krzesłami na dwunastu uczestników. Kto na nich zasiądzie, a kto zostanie singlem? Tego dowiemy się już niebawem.

