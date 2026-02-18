Fani nie poznają Edyty Zając na nowym plakacie "Hotelu Paradise". "To chyba żart"
Edyta Zając, prowadząca "Hotel Paradise" zaskoczyła swoim odmienionym wyglądem na najnowszym plakacie promującym nowy sezon proramu. To zdjęcie wywołało lawinę emocji w sieci! Plakat pokazuje jej twarz w zupełnie zmienionej wersji jako maksymalnie wygładzoną i przerysowaną. Internauci nie szczędzą krytyki grafikom.
Nowy sezon "Hotelu Paradise" jeszcze nie ruszył, a już zdążył wywołać prawdziwą burzę. Wszystko za sprawą plakatu promocyjnego, na którym Edyta Zając, prowadząca program została zaprezentowana w zupełnie odmienionej wersji. Internauci nie mogą uwierzyć, że graficy aż tak mocno przerobili wizerunek gwiazdy TVN7. W sieci zawrzało!
Plakat "Hotelu Paradise" z Edytą Zając wywołał falę krytyki
Edyta Zając od dawna uznawana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet polskiego show-biznesu. Widzowie i fani podziwiają ją za naturalną urodę i kobiecy styl. Tymczasem najnowszy plakat "Hotelu Paradise" pokazuje ją w wersji mocno odmienionej z mocno wygładzoną twarzą. Rysy Edyty Zając zostały tak mocno zmienione, że zdaniem niektórych internautów trudno ją rozpoznać. Dla wielu fanów modelki to prawdziwy szok.
W mediach społecznościowych niemal natychmiast pojawiły się komentarze oceniające najnowszy plakat pomujący nowy sezon "Hotelu Paradise". Fani są zgodni, że Edyta Zając na plakacie jest wręcz nie do poznania, a efekt pracy grafika określany jest jako przesadzony.
Internauci natychmiast zareagowali na plakat Edyty Zając
Pod wpisem z plakatem "Hotelu Paradise" natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Zdecydowana większość internautów jest zaskoczona, że wizerunek Edyty Zając został aż tak odmieniony i podkreślają, że jest piękną kobietą i taki zabieg zupełnie nie był potrzebny.
Dlaczego tak piękna kobietę przerobiliście do tego stopnia, że nie przypomina siebie? Po co?
Ktoś zaszalał z photoshopem
To chyba jakiś żart, żeby oszpecić tak piękną kobietę
Litości, jak inna osoba
Obok słów krytyki pojawiają się także pozytywne komentarze. Wierni fani modelki przekonują, że jej charyzma i naturalne piękno przebijają nawet na tak odmeinionym zdjęciu.
Najpiękniejsza Polka
Jak można być tak piękną @edyta_zajac
Faktycznie, uważacie, że graficy przesadzili z przerabianem plakatu promującego nowy sezon "Hotelu Paradise"?
