Nowy sezon "Hotelu Paradise" jeszcze nie ruszył, a już zdążył wywołać prawdziwą burzę. Wszystko za sprawą plakatu promocyjnego, na którym Edyta Zając, prowadząca program została zaprezentowana w zupełnie odmienionej wersji. Internauci nie mogą uwierzyć, że graficy aż tak mocno przerobili wizerunek gwiazdy TVN7. W sieci zawrzało!

Plakat "Hotelu Paradise" z Edytą Zając wywołał falę krytyki

Edyta Zając od dawna uznawana jest za jedną z najpiękniejszych kobiet polskiego show-biznesu. Widzowie i fani podziwiają ją za naturalną urodę i kobiecy styl. Tymczasem najnowszy plakat "Hotelu Paradise" pokazuje ją w wersji mocno odmienionej z mocno wygładzoną twarzą. Rysy Edyty Zając zostały tak mocno zmienione, że zdaniem niektórych internautów trudno ją rozpoznać. Dla wielu fanów modelki to prawdziwy szok.

W mediach społecznościowych niemal natychmiast pojawiły się komentarze oceniające najnowszy plakat pomujący nowy sezon "Hotelu Paradise". Fani są zgodni, że Edyta Zając na plakacie jest wręcz nie do poznania, a efekt pracy grafika określany jest jako przesadzony.

Internauci natychmiast zareagowali na plakat Edyty Zając

Pod wpisem z plakatem "Hotelu Paradise" natychmiast pojawiły się setki komentarzy. Zdecydowana większość internautów jest zaskoczona, że wizerunek Edyty Zając został aż tak odmieniony i podkreślają, że jest piękną kobietą i taki zabieg zupełnie nie był potrzebny.

Dlaczego tak piękna kobietę przerobiliście do tego stopnia, że nie przypomina siebie? Po co?

Ktoś zaszalał z photoshopem

To chyba jakiś żart, żeby oszpecić tak piękną kobietę

Litości, jak inna osoba

Obok słów krytyki pojawiają się także pozytywne komentarze. Wierni fani modelki przekonują, że jej charyzma i naturalne piękno przebijają nawet na tak odmeinionym zdjęciu.

Najpiękniejsza Polka

Jak można być tak piękną @edyta_zajac

Faktycznie, uważacie, że graficy przesadzili z przerabianem plakatu promującego nowy sezon "Hotelu Paradise"?

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także: