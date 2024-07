Rita Ora lubi kontrowersyjne stylizacje. Ostatnio, pojawiła się w sukience o seksownym, ale dość klasycznym kroju, w stylu lat 50-tych. Kreacja miała za to nietypowy wzór w... kawałki sera! Co więcej, pojawiały się na niej nawet wartości odżywcze, jak na typowym opakowaniu spożywczym.

Pomysł nietuzinkowy... Zwłaszcza, że Rita do kreacji dobrała bardzo klasyczne uczesanie i kultową już czerwoną szminkę na ustach. W tym szaleństwie jest metoda. Nam ten look Rity bardzo przypadł do gustu. Zwłaszcza, że piosenkarka ma dopiero 23-lata i jeszcze bardzo wiele jej wypada.