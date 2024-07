Anja Rubik pojawiła się na balu charytatywnym w Love Hangover Ball, który odbył się 28 listopada w Nowym Jorku. Top modelka bawiła się w towarzystwie takich sław jak Fergie, Bryan Boya, Lily Donaldson, Jessica, Stam, Kelly Osbourne. Oczywiście nie zabrakło też męża Anji, Sashy Knezevica.

To już nie pierwsze wydarzenie tego typu, które piękna Polka wsparła w szczytnym celu. Impreza zorganizowana przez Kelly Osburne miała za zadanie zebrać fundusze, które następnie trafią do amerykańskiej Fundacji amfAR (wspierającej badania nad AIDS). Jest to jedno z kilku projektów przeprowadzanych w ramach Światowego Dnia walki z AIDS, obchodzonego 1 grudnia.



Tak Anja Rubik wraz z mężem prezentowali się podczas imprezy: