Maciej Pela wyjaśnił w rozmowie z Plejadą, że nigdy wcześniej nie myślał o ślubie, dopóki nie poznał Agnieszki. Więc medialne doniesienia były nieprawdziwe.

Często portale plotkarskie pisały, że w momencie, gdy się poznaliśmy szykowałem się już do ślubu… To nieprawda. Nigdy w moim życiu nie było takich przygotowań. Pierwsze marzenia o ślubie snułem razem z Agą. Zapytaliśmy siebie, jak chcemy, żeby to wyglądało i doszliśmy do wniosku, że będzie to cywilna ceremonia - wyznał mąż Agnieszki Kaczorowskiej.