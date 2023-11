Projekt głównej sukni ślubnej Agnieszki Kaczorowskiej to najbardziej wyrafinowane spojrzenie na lekkość, zwiewność, delikatność. W procesie tworzenia bardzo ważny był dla nas ruch, to jak suknia będzie współgrała z niesamowitym wdziękiem i gracją Agnieszki. Ogromną rolę odegrała tu też siła skojarzeń - tych najpiękniejszych i ważnych dla pary młodej. Nieprzypadkowy motyw delikatnej mgiełki, która jakby przed chwilą pojawiła się na tkaninie to celowy zabieg, który nawiązywał do miejsca ceremonii. Aby go osiągnąć nad wykończeniem sukni pracowało aż pięć plastyczek, dzięki którym zamierzony efekt 3D stał się widoczny gołym okiem. Elegancja projektu została wyjątkowo podkreślona w bardzo dostojnych rękawach i misternie ułożonym dole sukni. Kropką nad i jest tu Agnieszka, nie możemy się doczekać oficjalnych zdjęć z tego wyjątkowego dnia - powiedziała Viola Piekut na temat sukni Agnieszki Kaczorowskiej.