Agnieszka Kaczorowska ma nowego partnera. A jest nim Maciej Pela! To przystojny instruktor tańca w szkole Kaczorowskiej, znany również m.in. z "You Can Dance”. Maciej jest również mocno zaangażowany w działalność grupy MUSTASZE Dance Events, która zajmuje się organizacją eventów tanecznych, m.in. Dope Camp. Tańca uczył się m.in. w USA, Japonii, Szwecji czy Francji. Na swoim Instagramie publikuje mnóstwo zdjęć z zajęć z dziećmi, a także z Agnieszką czy... bez koszulki :)

Poznajcie szczegóły nowego związku Agnieszki Kaczorowskiej. Parze życzymy dużo szczęścia ;)

