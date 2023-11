Sesję wykonało studio Ślubne Historie Marka Podolczyńskiego. Zdjęcia z bardzo klimatycznej sesji Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli pojawiły się zarówno na profilu gwiazdy, jak i fotografa.

Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia:

„Nie wys­tar­czy po­kochać, trze­ba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i prze­nieść ją przez całe życie.” K.I. Gałczyński ????????No to do dzieła ukochany @maciek.pela ! - napisała Agnieszka.