Kim jest mąż Agnieszka Kaczorowskiej?

Mąż Agnieszki Kaczorowskiej również opublikował zdjęcia ślubne i napisał wzruszający post. Widać, że jest zakochany w gwieździe do szaleństwa!

Wspólnie zaczęliśmy najpiękniejszą podróż - pełną cudownych wyzwań, pięknych chwil i momentów radości... @agakaczor kocham Cię! ❤️ Dziękuje, że zgodziłaś się zostać moja żoną! - napisał Maciej Pela.

Kim jest mąż Agnieszki Kaczorowskiej? To instruktor tańca w jej szkole, znany również m.in. z "You Can Dance”. Maciej jest również mocno zaangażowany w działalność grupy MUSTASZE Dance Events, która zajmuje się organizacją eventów tanecznych, m.in. Dope Camp. Tańca uczył się m.in. w USA, Japonii, Szwecji czy Francji.

Agnieszka Kaczorowska przepięknie wyglądała na swoim ślubie. Miała na sobie kreacje od Violi Piekut.

