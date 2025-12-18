Kris Jenner, znana z roli "momager" rodu Kardashianów, od lat zachwyca klasą i modowym wyczuciem. Jej styl w ostatnich latach przeszedł ewolucję od ekstrawaganckich kreacji haute couture do przemyślanej klasycznej elegancji. W ostatnich sezonach Jenner udowadnia, że dojrzałość to nie przeszkoda, lecz atut w wyrażaniu siebie poprzez modę. Jej stylizacje doskonale trafiają w gusta kobiet po 50. roku życia, poszukujących inspiracji na eleganckie, ale i odważne zestawienia.

Stylizacje Kris Jenner idealne na święta

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami, a każda z nas już zadaje sobie pytanie, nie tylko jakie dania przygotuje na świąteczny stół, ale też na jaką kreację warto postawić, by wyglądać efektownie, jednocześnie nie rezygnując z wygody i komfortu noszenia. Podczas gdy Joanna Racewicz lasuje cekinowe spodnie, które sprawdzą się w każdym wieku, fankom klasycznej elegancji z pewnością przypadną do gustu modowe wybory głowy rodu Kardiashianów - Kris Jenner.

Kris Jenner nie ogranicza się do klasyki. Jej garderoba to również modne wzory i odważne połączenia. Przykładem są chociażby garnitury w zestawieniu z białą koszulą i czarnym krawatem, tworzące efekt power dressingu, który inspiruje kobiety na całym świecie. Celebrytka często decyduje się również na marynarki w kratę, dzięki której nawet prosty zestaw zyskuje charakter. Jenner nie unika również mocnych deseni, jak panterka czy zygzaki.

Stylizacje Kris Jenner: inspiracje dla kobiet dojrzałych

Świąteczne stylizacje Kris Jenner to prawdziwa kopalnia pomysłów dla kobiet w każdym wieku. Czerń pozostaje jej ulubionym kolorem celebrytki, która często sięga po garnitury, sukienki czy total looki. Co ciekawe, jednym z jej najbardziej ikonicznych looków z "małą czarną" w roli głównej, jest stawianie na stylizacje z dodatkiem kontrastowego, białego kołnierzyka.

Fasony, które wybiera, często podkreślają talię lub akcentują atuty sylwetki. Baskinki, dopasowane żakiety czy klasyczne kroje sukienek to elementy, które regularnie pojawiają się w jej stylizacjach, oferując wzór do naśladowania dla kobiet 50+. Sekretem stylu Kris Jenner są także perfekcyjnie dobrane dodatki. Biżuteria, od subtelnych kolczyków po efektowne naszyjniki, dodaje blasku, ale nie przytłacza.

Gdzie kupić szykowne sukienki na święta w stylu Kris Jenner

Choć podczas oficjalnych gal Kris Jenner nie stroni od piór, cekinów czy kreacji z metalizującym efektem, to właśnie jej czarne sukienki z ikonicznymi białymi kołnierzykami stały się symbolem klasy i inspiracją dla wielu kobiet na całym świecie. Modne sukienki w stylu gwiazdy znalazłam dla was w ofertach znanych sieciówek.

W H&M za 111,99 złotych kupicie czarną sukienkę z długim rękawem. Uwagę zwraca kontrastowa biała lamówka z przodu, biały klasyczny kołnierzyk oraz ozdobne, złote mini guziczki.

Z kolei w Renee za 129,99 złotych czeka na was klasyczna "mała czarna" z ozdobnymi, złotymi guzikami i kontrastowymi, białymi mankietami oraz kołnierzykiem.

Dla fanek bardziej fantazyjnych kołnierzy też coś znalazłam. W Reserved za 119,99 złotych kupicie czarną, aksamitną mini sukienkę z długim rękawem i koronkowym, białym kołnierzem.

Jeśli spodobał wam się styl Kris Jenner, jednak nie jesteście fankami sukienek, również i dla was znalazłam ciekawą alternatywę. W Reserved za 139,99 złotych kupicie piękny granatowy sweterek z okazałym, białym kołnierzem z wiązaniem.

Co więcej, by wyglądać stylowo, nie musicie wydawać ani grosza. Wyciągnijcie z szafy starą białą koszulę, której już nie nosicie i obetnijcie jej kołnierz. Dzięki temu możecie go zestawiać z ulubionymi sweterkami czy sukienkami w kontrastowym kolorze tworząc ogrom ciekawych stylizacji.

