Kate Middleton od lat uznawana jest za ikonę stylu i najlepiej ubraną członkinię brytyjskiej rodziny królewskiej. Choć żona przyszłego monarchy Wielkiej Brytanii znana jest z zamiłowania do klasycznej elegancji w myśl estetyki "old money", nie stroni również od trendów. Jej kozaki, w których w ostatnim czasie pojawiała się na ważnych wydarzeniach to jeden z największych hitów na 2026 rok.

Ulubione kozaki księżnej Kate zimą 2026 roku zaleją ulice

Księżna Kate doskonale wie, co zrobić, by nie tylko podkreślić wszystkie atuty swojej figury, ale jednocześnie wyglądać stylowo, modnie i odpowiednio do okazji oraz pełnionej przez siebie funkcji. Ogromne emocje wzbudzają więc nie tylko jej spektakularne suknie z oficjalnych bankietów, ale też inne stylizacje, w jakich księżna Walii jest uwieczniana przez nadwornych fotoreporterów.

W sezonie jesień-zima 2025/2026 księżna Kate Middleton ponownie znalazła się w centrum modowego zainteresowania. Jej stylizacje, jak zawsze eleganckie i przemyślane, wyznaczają nowe kierunki w zimowej modzie. Tym razem uwagę zwróciły szczególnie zamszowe kozaki, które księżna Walii zaprezentowała podczas oficjalnych wyjść. Buty w odcieniach czerni oraz głębokiego brązu, na niskim obcasie lub stabilnym słupku, z marszczoną cholewką, szybko stały się hitem sezonu.

Zamszowe kozaki księżnej Kate łączą komfort noszenia z ponadczasową elegancją. Występujące w stonowanej palecie kolorystycznej, idealnie komponują się z długimi płaszczami i brytyjskimi dodatkami. Ich uniwersalność sprawia, że stają się obowiązkowym elementem zimowej garderoby wielu kobiet.

Zamszowe kozaki w stylu księżnej Kate to hit 2026 roku

Zamszowe kozaki księżnej Kate podkreślają przewagę tego materiału w zimowej modzie. Zamsz cechuje się miękkością i eleganckim wykończeniem, a odpowiednio zaimpregnowany, zapewnia odporność na zabrudzenia i wilgoć. Buty z tego materiału są też wygodne w codziennym użytkowaniu, zwłaszcza gdy posiadają stabilny obcas. Dzięki temu sprawdzają się zarówno podczas formalnych wyjść, jak i w codziennych stylizacjach. Zamszowe kozaki w odcieniach czerni czy "chocolate brown" pasują do większości palet kolorystycznych i wpisują się w trend naturalnych barw.

Jedna z głośniejszych stylizacji księżnej Kate z zamszowymi kozakami w roli głównej miała miejsce w hrabstwie Norfolk, gdzie ukochana żona księcia Williama pojawiła się na świątecznym nabożeństwie. Uwagę przyciągnął długi, taliowany płaszcz w szeroką kratę w odcieniach brązu, który idealnie korespondował z ciemnobrązowymi zamszowymi kozakami na słupku typu"Royal Hazel Suede". Do stylizacji przyszła monarchini dobrała również apaszkę z wzorem, dzianinowe rękawiczki oraz torebkę-kuferek w dopasowanej kolorystyce

Jak stylizować zamszowe kozaki zimą 2026?

Księżna Kate Middleton udowadnia, że zamszowe kozaki mogą być bazą wielu stylizacji. Łączy je z długimi płaszczami, często w klasyczne brytyjskie wzory jak krata czy pepitka. Zestawienie z sukienką midi lub prostymi spodniami w stonowanych kolorach tworzy stylizację elegancką i praktyczną jednocześnie.

Buty o smukłym fasonie przed kolano doskonale wysmuklają nogi i dodają sylwetce lekkości. Dodatki, takie jak skórzane torebki, wełniane rękawiczki czy stylowe nakrycia głowy, dopełniają look i podkreślają brytyjską elegancję. Księżna, pojawiając się w stylizacjach z kozakami m.in. w Windsorze, kolejny raz pokazała, że moda może być równocześnie praktyczna i pełna klasy. Jej stylizacje pozostają inspiracją dla kobiet, które cenią wygodę i ponadczasowy styl.

Ulubione kozaki księżnej Kate zimą 2026 roku zaleją ulice, Fot. Aaron Chown/Press Association/East News

Gdzie kupić modne zamszowe kozaki w stylu księżnej Kate?

Jeśli spodobały wam się zamszowe kozaki w stylu księżnej Kate, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam w popularnych sieciówkach. Na fanki klasycznej szpilki w Reserved za 399,99 złotych czekają skórzane zamszowe kozaki z noskiem w szpic. Warto się jednak pospieszyć, ten model wyprzedaje się w mgnieniu oka.

Zamszowe kozaki w stylu księżnej Kate z Reserved za 399,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek niższych obcasów też coś znalazłam. W Mohito za 349,99 złotych kupicie stylowe zamszowe skórzane kozaki na obcasie typu "kaczuszka".

Zamszowe kozaki w stylu księżnej Kate z Mohito za 349,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Jeżeli jednak wolicie bardziej stabilny i grubszy obcas, w Zarze za 299 złotych czekają na was zamszowe kozaki z ozdobnymi przeszyciami na cholewce i korpusie oraz bocznymi uchwytami. Te świetnie sprawdzą się szczególnie do spodni.

Zamszowe kozaki w stylu księżnej Kate z Zary za 299 złotych, Fot. materiały prasowe

Zamszowe kozaki w stylu księżnej Kate zimą 2026 będą królować na ulicach, Fot. JORDAN PETTITT/AFP/East News