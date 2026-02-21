Choć to zazwyczaj kwiatowe motywy najczęściej pojawiają się w stylizacjach Pauliny Sykut-Jeżyny, to gwiazda Polsatu nie stroni też od klasycznej elegancji w stylu retro, w myśl estetyki "old money". Jej najnowszy look z romantyczną sukienką typu "Polka Dot" udowadnia, że dziennikarka doskonale wyczuwa modę i wie, co zrobić, by podkreślić wszystkie atuty swojej sylwetki. W takim wydaniu będziecie wyglądać niczym żona milionera.

Paulina Sykut-Jeżyna w modnej sukience "Polka Dot" na wiosnę

Prowadząca "Taniec z Gwiazdami" uwielbia zabawę modą, kolorami i nieoczywiste połączenia faktur. I choć zazwyczaj stawia na kwieciste, romantyczne looki, nie stroni też od modowych perełek w stylu retro. Niedawno Paulina Sykut-Jeżyna zachwyciła w spódnicy "wester chic" rodem z lat 00.. Teraz ponownie sięgnęła po trend sprzed dekad, który wiosną 2026 powróci w wielkim stylu.

Na swoim instagramowym koncie gwiazda "Halo tu Polsat" zaprezentowała się w pięknej, zwiewnej białej sukience w czarne subtelne groszki typu "Polka Dot". Uwagę zwracają długie rękawy z fantazyjnym rozcięciem przy mankietach, płytki okrągły dekolt i rozcięcie do połowy uda.

"Polka Dot" wiosną wraca do łask

Grochy, znane jako "Polka Dots", ponownie wkraczają na salony. Wiosną wzór ten zyska zupełnie nowe, eleganckie oblicze. Grochy coraz częściej pojawiają się nie tylko na wybiegach, ale również w codziennych i wieczorowych stylizacjach gwiazd. Najnowsza stylizacja Pauliny Sykut-Jeżyny pokazuje, jak łączyć ponadczasowe wzory z wyrazistymi, minimalistycznymi dodatkami. Dziennikarka dobrała do swojej sukienki czarne czółenka na obcasie z odkrytą piętą typu "slingback" oraz okazały pierścionek.

Według prognoz z wybiegów, "Polka Dot Dress" będzie jednym z najmocniejszych motywów nadchodzącego sezonu.

Jak stylizować sukienki "Polka Dot"

Romantyczne sukienki typu "Polka Dot" w chłodne dni najlepiej sprawdzą się w towarzystwie klasycznych kozaków w stylu "Noir Cuissardes" oraz wełnianych, ciepłych płaszczy w odcieniu karmelu, głębokiego brązu nawiązującego do gorzkiej czekolady czy klasycznej czerni. Świetną alternatywą będą też futerkowe płaszcze typu "Apres Ski" w najmodniejszym kolorze 2026 roku "Cloud Dancer".

W cieplejsze dni dobrym rozwiązaniem będzie nieśmiertelny trencz, w towarzystwie mokasynów, klasycznych szpilek czy balerin typu "Mary Jane".

Gdzie kupić modne sukienki typu "Polka Dot" w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny?

Jeśli spodobała wam się sukienka w groszki Pauliny Sykut-Jeżyny musicie nastawić się na niemały wudatek. Model pochodzi z kolekcji Bizuu i kosztuje 1 199 złotych. Mam jednak dla was dobrą wiadomość. Równie ciekawe modele z motywem "Polka Dot" znalazłam dla was w popularnych sieciówkach. W Mohito za 99,99 złotych kupicie klasyczną sukienkę o długości midi, z krótkim rękawem i dekoltem w literę "V".

Modna sukienka typu "Polka Dot" w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny z Mohito za 99,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Dla fanek bardziej ekstrawaganckich modeli, w Reserved za 229,99 złotych znalazłam równie ciekawą sukienkę typu "Polka Dot" z kaskadowym dołem, zwiewnymi krótkimi rękawkami, dekoltem w literę "V" i gumką na wysokości talii.

Modna sukienka typu "Polka Dot" w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny z Reserved za 229,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Zarze za 219 złotych czeka na was asymetryczna sukienka typu "Polka Dot" z kaskadowym dołem i ozdobnym dekoltem z falbaną.

Modna sukienka typu "Polka Dot" w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny z Zary za 219 złotych, Fot. materiały prasowe