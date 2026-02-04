Zarówno na czerwonym dywanie, ekranie, jak i w mediach społecznościowych, Agnieszka Dygant prezentuje się nienagannie, stawiając na klasyczne elementy garderoby, które podkreślają jej smukłą sylwetkę. Na co dzień artystka sięga jednak po bardziej casualowe looki, czego przykładem jest jedna z jej najnowszych stylizacji ze spodniami "Crinkle Noir Jeans" w roli głównej.

Spodnie "Crinkle Noir Jeans" w stylu Agnieszki Dygant wiosną zaleją ulice

Trendy 2026 niewątpliwie nawiązują do mody poprzedniej dekady i przynoszą ogrom denimowych inspiracji. Do łask wracają jednak nie tyko modele rodem z 2016 roku, ale też fasony inspirowana latami 90.. Co więcej, dotychczas trendujące modele typu wide leg, flare czy palazzo powoli zaczynają wypierać zupełnie inne denimowe hity.

Do łask wracają jeansy typu "girlfiend cut" czy "Granite Fold Jeans", na jakie niedawno zdecydowała się Małgorzata Kożuchowska. Denimowa rewolucja obejmuje jednak nie tylko fasony, ale też... kolory. Czarny denim wiosną 2026 zyskuje zupełnie nową odsłonę i powraca w wersji "Crinkle Noir Jeans". Ten trend pokochała już Agnieszka Dygant.

Niedawno Agnieszka Dygant zachwyciła płaszczem "Aspec Chic", udowadniając, że doskonale wyczuła najnowsze trendy. Teraz patrzymy na kolejny niezwykle udany look artystki. Podczas jednego z branżowych eventów Agnieszka Dygant postawiła na klasyczną, oversizową szarą marynarkę, którą zestawiła z białym topem z dekoltem w literę "V". Całość stylizacji dopełniły spodnie "Crinkle Noir Jeans" i czarne botki na obcasie o smukłym nosku typu „point” oraz skórzana kopertówka o minimalistycznym designie. Całość oddaje klimat "effortless chic" i łączy elegancję z nonszalancją.

Spodnie "Crinkle Noir Jeans" hitem nadchodzących sezonów

Czarny denim wiosną 2026 powraca w wersji "Crinkle Noir Jeans". To jeansowe spodnie o lekko przecieranym, matowym wykończeniu typu "textured black", które redefiniują klasykę i przekształcają ją w coś wyjątkowego. To model, który zachwyca swoją surową, miejską estetyką, a jednocześnie oferuje subtelną głębię i lekkość. Efekt ten sprawia, że materiał wygląda jakby pamiętał każdy ruch i każde załamanie światła.

Fason wide leg, z szeroką nogawką i niską talią, dodaje luzu i wygody. To denim, który nie ogranicza ruchów, idealnie układa się na sylwetce i pasuje do różnych typów budowy ciała. "Crinkle Noir Jeans" łączą klasykę z nowoczesnością, stając się kluczowym elementem garderoby każdej osoby, która chce połączyć minimalizm z wyrazistym stylem.

Jak sytylizować "Crinkle Noir Jeans"

Kluczem do stworzenia udanej stylizacji z "Crinkle Noir Jeans" jest umiejętne zestawianie różnych faktur i sylwetek. Te spodnie świetnie komponują się zarówno z jasnymi, gładkimi górami, jak i z bardziej wyrazistymi, monochromatycznymi elementami. Na wiosnę 2026 sprawdzą się białe koszule oversize, dopasowane gorsety z dzianiny czy lekkie swetry w odcieniach taupe i kremu.

Obuwie? Idealnym wyborem będą botki na niskim obcasie, eleganckie loafersy lub modne sneakersy z delikatnym detalem. Dopełnieniem będą minimalistyczna biżuteria, skórzana torebka i naturalny makijaż typu "barely there". Całość stylizacji powinna podkreślać miejską elegancję z nutą luzu.

Spodnie "Crinkle Noir Jeans" w stylu Agnieszki Dygant wiosną zaleją ulice, Fot. AKPA

Gdzie kupić modne spodnie "Crinkle Noir Jeans"

Jeśli spodobały wam się modne spodnie "Crinkle Noir Jeans" w stylu Agnieszki Dygant, mam dla was dobrą wiadomość, podobne znalazłam dla was w ofertach popularnych sieciówek. W H&M za 127,99 złotych kupicie stylowe czarne jeansy z przetarciami, wysokim stanem i szeroką nogawką typu wide leg.

Spodnie "Crinkle Noir Jeans" w stylu Agnieszki Dygant z H&M za 127,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei dla fanek spodni z niższym stanem i równie szerokich nogawek w Zarze za 149 złotych znalazłam równie ciekawą propozycję.

Spodnie "Crinkle Noir Jeans" w stylu Agnieszki Dygant z Zary za 149 złotych

Prawdziwa modowa perełka czeka na was także w Mango. Tu za 99,99 złotych kupicie "Crinkle Noir Jeans" z wysokim stanem i wyjątkowo długimi nogawkami.

