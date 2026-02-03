Od kilku tygodni Doda intensywnie angażuje się w walkę na rzecz zwierząt. Ma już za sobą dwa posiedzenia w Sejmie RP, a w poniedziałek, 2 lutego 2026 roku spotkała z Ministrem Sprawiedliwości, Waldemarem Żurkiem. Tuż po spotkaniu, pod budynkiem ministerstwa nie zabrakło fotoreporterów, którzy uchwycili moment wyjścia artystki. Uwagę zwraca stylizacja Dody. Perfekcyjnie skrojony płaszcz w połączeniu z sukienką w odcieniu "pigeon gray" sprawiły, że Doda wyglądała jak milion dolarów.

Doda na spotkaniu z Ministrem Sprawiedliwości

Doda od kilku tygodni aktywnie działa na rzecz zwierząt. Nie tylko stara się pomóc psom ze schronisk przetrwać mrozy, fundując liczne ocieplane budy, koce i karmy dla podopiecznych placówek. Artystce w niespełna dwa tygodnie udało się zamknąć aż dwa patoschroniska i uczestniczyć w dwóch posiedzeniach w Sejmie RP, gdzie ramię w ramię z Małgorzatą Rozenek-Majdan walczy o prawa zwierząt. W poniedziałek, 2 lutego 2026 roku, artystka udała się na spotkanie do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie Doda spotkała się z Waldemarem Żurkiem.

Dziś zostałam zaproszona przez ministra sprawiedliwości na spotkanie. Moje postulaty zostały wysłuchane - wyznała na Instagramie Doda.

Podczas rozmowy z Ministrem Sprawiedliwości Doda wnioskowała m.in. o podwyższenie kar dla za znęcanie się nad zwierzętami, odbieranie sadystom zwierząt czy szkolenie sędziów i prokuratorów w kwestii zasądzania kar za znęcanie się nad zwierzętami.

Doda na spotkaniu w ministerstwie w szykownej sukience "pigeon gray"

Z okazji spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości, Doda postawiła na klasyczną elegancję w myśl estetyki "old money". Szarą sukienkę o długości maxi w odcieniu "pigeon gray" z drapowaniem i wiązaniem w okolicy bioder, z długim rękawem i półgolfem zestawiła z czarnymi czółenkami na obcasie z paskiem na kostce. Całość stylizacji dopełnił minimalistyczny perłowy naszyjnik oraz perfekcyjnie skrojony płaszcz sięgający aż do kostek.

Jak stylizować sukienki "pigeon gray"

Sukienki w tonacji "pigeon gray" zimą 2026 powracają do łask i pojawiają się w kolekcjach nie tylko wielkich luksusowych domów mody, ale też w sieciówkach. By nieco ożywić look i dodać mu nieco nonszalancji, możemy postawić na połącznie sukienek "pigeon gray" z metalicznymi dodatkami, które pasują do każdego odcienia szarości. Wczesną wiosną świetnie sprawdzą się też kolorowe, satynowe apaszki. Co więcej szara sukienka o długości maxi stanowi świetną bazę zarówno monochromatycznych, ale i kontrastowych looków. Idealnie będzie korespondował z wyrazistym różem, czerwienią typu "Valentino Red" czy bielą lub czernią.

W bardziej eleganckiej wersji możemy postawić na klasyczne czółenka na obcasie, baleriny, sandałki na obcasie czy stylowe kozaki "desert sharp", na jakie zdecydowała się niedawno Małgorzata Kożuchowska. W bardziej casualowych lookach świetnie sprawdzą się loafersy czy klasyczne białe snekersy.

Doda w szykownej sukience "pigeon gray", Fot. Artur Zawadzki/REPORTER

Gdzie kupić modne sukienki "pigeon gray" w stylu Dody

Jeśli spodobała wam się sukienka Dody musicie przygotować się na niemały wydatek. Model Isla Grey Melange pochodzi z kolekcji marki La Mania i kosztuje 699 złotych. Mam dla was jednak dobrą wiadomość. Podobne znalazłam dla was w popularnych sklepach.

W Renee za 74,99 złotych znalazłam obłędną szarą sukienkę z długim rękawem, półgolfem i wiązaniem na wysokości bioder, podobną do tej, na jaką ostatnio zdecydowała się Doda.

Sukienka "pigeon gray" w stylu Dody z Renee za 74,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Reserved znalazłam dla was równie ciekawą propozycję. Modną sukienkę w odcieniu "pigeon gray" z długim rękawem, marszczeniem po bokach w okolicy talii i bioder i dekoltem w łódkę kupicie za 69,99 złotych.

Sukienka "pigeon gray" w stylu Dody z Reserved za 69,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Z kolei w Mango za 139,99 złotych znalazłam dla was bardziej klasyczną propozycję. Taliowana, dopasowana sukienka idealnie sprawdzi się na każdą okazję.

Sukienka "pigeon gray" w stylu Dody z Mango za 139,99 złotych, Fot. materiały prasowe