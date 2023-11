2 z 5

Fotografie, które pokazała Paulina Sykut na Instagramie chwytają za serce. Prezenterka z córeczką karmiły kozę i widać, że sprawiło im to dużo radość. Internautom nie spodobało się jednak karmienie zwierząt przez kraty. Uznali, że Paulina Sykut jest w zoo i mimo zakazu karmienia zwierząt, robi to, dając zły przykład swojej córce. W swoich komentarzach nawiązali także do śmierci żyrafy Dobrawki w poznańskim zoo. Przyczyną śmierci zwierzęcia było dokarmianie go przez zwiedzających!

w Poznaniu żyrafa ostatnio umarła bo ludzie ją dokarmiali. dlaczego dlaczego dlaczego pani Paulino??? Dawac taki przykład dziecku a potem zwierzeta zdychaja bo tacy ludzie przykładaja do tego reke - komentowali internauci.

Paulina odpowiedziała!

