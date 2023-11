1 z 5

Paulina Sykut to bez wątpienia jest z najlepiej ubranych i najbardziej stylowych polskich gwiazd. Za tym sukcesem prezenterki z pewnością stoi fakt, że doskonale łączy trendy z ponadczasowymi elementami garderoby, a także stroje z sieciówek z tymi od projektantów. Tym razem nie tylko Paulina Sykut zachwyciła swoją stylizacją, ale także jej córeczka Róża. Gwiazda ubrała bowiem swoją pociechę w niemal bliźniaczo podobną sukienkę do swojej. Nie dość, że mama i córka wyglądały świetnie, to jeszcze Paulina zapłaciła za dwie kreacje mniej niż 70 złotych! Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii, gdzie można kupić takie sukienki i w jakich cenach.

