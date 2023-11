Paulina Sykut-Jeżyna przyznaje, że szybko odnalazła się w nowej życiowej roli, jaką jest dla niej macierzyństwo, a 1,5-roczna Róża to teraz jej największy skarb. Swoimi przeżyciami i doświadczeniami chętnie dzieli się z fanami na Instagramie. Gwiazda Polsatu umiejętnie godzi obowiązki zawodowe z wychowywaniem córki i prowadzeniem domu. Dzielnie pomaga jej w tym mąż i obydwoje starają się tak układać grafik, by przynajmniej jedno z nich zostawało w domu, by zaopiekować się dzieckiem.

A jakie plany ma Paulina na wakacje? Czy planuje z Różą pojechać na jakieś dalekie wakacje? A może woli zostać w Polsce? Posłuchajcie, co powiedziała w rozmowie z Newserią!

Sykut o córeczce Róży. Jak układa grafik z mężem w opiece nad Różą?