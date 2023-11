Reklama

Paulinę Sykut czeka prawdziwa rewolucja! Gwiazda Polsatu jest już mamą małej Róży, jednak od kilku miesięcy wszystkie media zastanawiają się, kiedy Paulina i jej mąż zdecydują się na drugie dziecko. Sama prezenterka jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl przyznała, że marzy o powiększeniu rodziny. Teraz okazuje się, że Paulina Sykut razem z mężem podjęła bardzo ważną decyzję, która związana jest z ich marzeniami o drugim dziecku!

Paulina Sykut planuje przeprowadzkę!

Okazuje się, że Paulina Sykut planuje przeprowadzkę do większego mieszkania, albo do domu! Mąż gwiazdy Polsatu w rozmowie z "Faktem" przyznał, że szukają już nowego, większego lokum dla swojej rodziny. Jak informuje dziennik, para od czterech lat miała do swojej dyspozycji prawie 200 metrów kwadratowych - teraz Paulina i jej mąż chcą mieć większy apartament. Co ciekawe, Piotr Jeżyna nie ukrywa, że po przeprowadzce zaczną myśleć o drugim dziecku.

Mamy plany, aby przeprowadzić się do większego apartamentu lub ewentualnie domu. Już zaczynamy szukać - zdradził w rozmowie z "Faktem". Będzie większe mieszkanie, będziemy myśleć o dzieciach.

Trzymamy więc kciuki, żeby para jak najszybciej spełniła swoje marzenia o nowym mieszkaniu i... o drugim dziecku! :)

