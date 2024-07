Paulina Młynarska z siostrą Agatą Młynarską były oburzone informacją, że rzekomo chcą oddać swojego ojca Wojciecha Młynarskiego do domu opieki. Teraz Paulina szykuje pozew przeciwko tym wszystkim mediom, które takie informacje zamieściły.

Szykuję pozew przeciwko kanaliom, które tydzień temu oznajmiły na łamach Superaka, Pudla i innych brukowych łamów, że wraz z siostrą „oddajemy” naszego chorego ojca do domu starców. Szykuję go nie dla tego, że potępiam takie rozwiązania i ludzi którzy się na to decydują. Pozywam, ponieważ po pierwsze, mój tata nie jest paczką, żeby go gdziekolwiek „ oddawać”. A po drugie, jestem zdania, że tylko reagując uczymy tego typu media, że nie są zupełnie bezkarne pisząc kłamstwa i napuszczając jednych ludzi na drugich - pisze na swoim Facebooku Paulina Młynarska.