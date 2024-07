Podobno Paulina Krupińska źle znosi ciążę i nie chce wychodzić z domu, bo źle wygląda...



“Paulina przytyła kilkanaście kilogramów i czuje się ociężała. Tak znaczne przybieranie na wadze to skutek zatrzymania wody w organizmie. Jej ciało jest opuchnięte. Paulina czuje się nieatrakcyjna. Najchętniej nie wychodziłaby z domu i nie pokazywałaby się nikomu”, mówiła tabloidowi „Na żywo” znajoma modelki.

Ale chyba ostatni weekend przeczy tym doniesieniom.



Paulina Krupińska bawiła się na kinder balu córeczki jednej z koleżanek. Była też w Wilanowie na lunchu z menedżerem Mai Sablewskiej i Doroty Gardias – Patrykiem Wolskim. Patryk tak skomentował to na Instagramie:

Aaaaaaa....Jaka ona piękna, szczupła :) i szczęśliwa! Sobotni lunch w uroczym towarzystwie - napisał Patryk Wolski.



