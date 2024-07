Niedawno Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka ochrzcili swoją trzymiesięczną córeczkę Antosię. Teraz szykują się do ślubu. Jak się okazuje, ślub pary odbędzie się w tym samym kościele co chrzest córeczki, czyli w kościele św. Kazimierza Królewicza w Kościelisku.

Ślub Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki

Nie może być inaczej. To w tym kościele odbywają się wszystkie nasze najważniejsze uroczystości - zdradza "Dobremu Tygodniowi" jeden z członków klanów Karpielów.

A Sebastian darzy ten kościół sentymentem, ponieważ to w nim przyjmował pierwszą komunię świętą.

Starszy przyrodni brat Karpiela Bułecki - Jan - już szykuje się na wielkie, góralskie wesele.

Na weselu będę zastępował swego i Sebastiana ojca. Nasz tata ma już ponad 80 lat. A wiadomo, że na góralskim weselu ojciec pana młodego ma wiele obowiązków - zdradza.

Podobno pan młody będzie ubrany w tradycyjny sposób, czyli w strój ludowy. Spodnie z parzenicami, pas bacowski i kapelusz. Zabierze swoją wybrankę do kościoła karetą zaprzężoną w dwa konie, a suknia ślubna Pauliny musi mieć detale nawiązujące do motywów podhalańskich. Ślub Sebastiana Karpiela-Bułecki i Pauliny Krupińskiej spowodował, że po latach do kraju wróciła mama wokalisty.

Zofia wróciła do Polski, przyjechała na stałe. Będzie pomagać Sebastianowi w opiece nad córeczką - zdradza "Dobremu Tygodniowi" Józef Gąsienica-Sobczak.

Wygląda na to, że Antoś to nie tylko błogosławieństwo dla Sebastiana i Pauliny, ale też dla całej rodziny Karpielów.

