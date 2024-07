Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka planują ślub?

Na początku maja Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka po raz drugi zostali rodzicami. Ich córeczka Tosia doczekała się braciszka – Jędrka. Czy teraz para zdecyduje się wziąć ślub?

Według informacji "Flesza", chłopiec urodził się w jednym z warszawskich szpitali.

Paulina rodziła naturalnie, czuje się dobrze. Żartowaliśmy, że zrobiła Sebkowi najpiękniejszy prezent na 41. urodziny, które obchodził 14 maja – zdradziła osoba z otoczenia pary.

Dlaczego para zdecydowała się na tak mało popularne imię?

Sebastian jest bardzo przywiązany do tradycji i gór. Zależało mu, by synek nosił staropolskie imię, a poza tym imieniny Jędrzeja wypadają akurat kilka dni po urodzinach małego – dodaje informator.

Czy Paulina i Sebastian zdecydują się na ślub?

Choć Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka niechętnie mówią o swoim życiu prywatnym, to nikt nie ma wątpliwości, że są szczęśliwi. Muzyk nie ukrywa, że rodzina to najpiękniejszy dar, jaki otrzymał w życiu. I choć jako rodzice sprawdzają się znakomicie, to stanu cywilnego nie planują zmieniać. Więc w tym roku na huczne, zakopiańskie wesele nie ma co liczyć. Powód? Podobno oboje uważają, że prawdziwa miłość nie potrzebuje papierka. A szkoda, bo Paulina w białej sukni z pewnością wyglądałaby zjawiskowo.

Chcesz dowiedzieć się, jak Paulina radzi sobie z obowiązkami w podwójnej roli mamy? I gdzie razem z dziećmi i partnerem spędzą wakacje? Przeczytaj w nowym "Fleszu".

