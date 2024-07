Sebastian Karpiel-Bułecka po raz pierwszy skomentował narodziny syna. 22 maja polski media obiegła szczęśliwa informacja o pojawieniu się na świecie drugiego dziecka Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiela-Bułecki. Para bardzo rzadko rozmawia o swoim życiu prywatnym, a sama modelka nie pokazywała się publicznie z rosnącym ciążowym brzuszkiem. Młoda mama dopiero kilka tygodni przed porodem w jednym z wywiadów potwierdziła wcześniejsze doniesienia o drugiej ciąży. Teraz Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka cieszą się wspólnymi chwilami z córką Antosią i kilkutygodniowym synkiem. Dumny tata w rozmowie z magazynem "Uroda życia" skomentował narodziny drugiego dziecka. Co powiedział o swojej rodzinie i czy spełnia się w roli ojca?

Miłość do moich dzieci rekompensuje mi w stu procentach wszystkie ograniczenia, które one ze sobą przyniosły. Brzmi jak banał, ale tak po prostu jest. Zawsze lubiłem dzieci, ale kiedy patrzę na własne, rosną mi skrzydła, nawet po nieprzespanej nocy. Zostałem ojcem w wieku 39 lat i naprawdę byłem już na to gotowy, a nawet tego spragniony- przyznał partner Pauliny Krupińskiej.