Paulina Krupińska wróciła już do formy po ciąży? Zdecydowanie tak! Młoda mama niecałe dwa miesiące temu urodziła drugie dziecko, synka Jędrka. Teraz piękna modelka pokazała swoim fanom na Instagramie, jak wygląda kilka tygodni po ciąży. Paulina Krupińska pozuje w obcisłych legginsach, które podkreślają jej figurę i zgrabne, długie nogi. Anna Lewandowska do formy wróciła w ekspresowym tempie, ale jak widać, nie tylko ona. Paulina Krupińska również! Okazuje się także, że młoda mama wróciła już do pracy po narodzinach drugiego dziecka. Miss Polonia z 2012 roku pochwaliła się fotkami z pierwszej sesji zdjęciowej.

Zobaczcie, jak Paulina Krupińska wygląda w legginsach i jak prezentowała się podczas pierwszej sesji zdjęciowej po ciąży! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

