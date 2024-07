1 z 9

Anna Lewandowska pokazała brzuch zaledwie miesiąc po porodzie! Musimy przyznać, że trenerka wygląda zniewalająco. Po narodzinach Klary nie wróciła od razu do ćwiczeń - zrobiła sobie przerwę, ale dzięki trzymaniu zdrowych zasad przed, w trakcie i po ciąży znana trenerka może pochwalić się naprawdę płaskim i perfekcyjnie wyrzeźbionym brzuchem. WOW!

Zobacz: Anna Lewandowska z córką Klarą odwiedziły Roberta na zgrupowaniu w Warszawie! PIERWSZE TAKIE ZDJĘCIA

Anna Lewandowska pokazała brzuch po porodzie

4 maja na świat przyszła mała Klara Lewandowska. Jej mama w trakcie ciąży uważała na to co je, była bardzo aktywna, pracowała prawie do samego końca. Dieta i ćwiczenia wpłynęły na to, że dziś, miesiąc po porodzie, Ania może pochwalić się perfekcyjną figurą, a przede wszystkim płaskim brzuchem:

Opłaca się być AKTYWNYM i trzymać się zdrowych zasad, zarówno przed ciążą jak i w jej trakcie! Powoli wracam do formy???? - wbrew pozorom nie jest łatwo????! ????Pamiętajcie jednak o tym, o czym wielokrotnie powtarzam. Każdy organizm regeneruje się w innym tempie. Nie poddawajcie się i nie rezygnujecie, a małymi kroczkami wrócimy do formy. Dajcie sobie czas i luz - nic na siłe! - pisze Ania na Instagramie.

Wielkie gratulacje! ZOBACZCIE JEJ BRZUCH na kolejnej stronie NASZEJ GALERII!

Zobacz także: ANNA LEWANDOWSKA I JULIA WIENIAWA W IDENTYCZNEJ SUKIENCE. JEJ CENA POZYTYWNIE ZASKAKUJE