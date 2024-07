Patryk Pniewski kilka dni temu obciął włosy, a od niedawna razem z trenerem personalnym pracuje też nad swoją sylwetką. Skąd ta potrzeba zmiany? Przystojny aktor ma dość odgrywania ciągle podobnych ról i marzy mu się coś nowego, co dalej pomoże mu się rozwijać w zawodzie. Patryk liczy na to, że nieco zmieniony wizerunek umożliwi mu to:

Cała ta zmiana wizerunku bierze się z tego, że czuję, że po zakończeniu szkoły teatralnej w tym roku dojrzałem, potrzebuję się rozwijać i role ucznia, które dostaję ze względu na swój młody wygląd już nie rozwijają mnie ta bardzo, jakby mogły. Myślę, że ta zmiana mi pomoże i zagram coś innego niż problem z mamą, tatą, narkotykami...

A jakie Patryk Pniewski ma plany zawodowe?

